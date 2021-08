Jade Lagardère : une publication Instagram qui laisse planer le doute sur sa relation avec Arnaud Lagardère… Les fans veulent comprendre !

Le lundi 23 août dernier, Jade Lagardère a mis en ligne une publication plus ou moins étrange. Cette dernière a suscité la curiosité de ses fans. La belle dame s’est en effet dévoilée en mode solo en compagnie de ses trois enfants. Ce qui chamboule les têtes, c’est qu’elle a pris le soin d’annoncer débuter un nouveau chapitre de sa vie. Tout ce qu’il fallait pour que des interrogations s’invitent. On vous en dit plus dans la suite.

Une vie conjugale qui connait assez de remous

L’histoire entre Arnaud Lagardère et Jade Forêt est loin de donner des palpitations à des amoureux. Mariés depuis l’année 2011, plusieurs situations ont laissé supposer qu’il y avait un abcès entre les deux partenaires. On se souvient qu’en été 2019, la scénariste d’Amber Blake avait laissé passer des messages très inquiétants sur son compte Instagram. « Il ne faut pas tourner la page, il faut parfois déchirer le livre », avait-elle lâché sans réellement entrer dans le sujet.

Évidemment, plusieurs internautes se sont posé des questions à ce sujet. Pour beaucoup, la sœur de Cassandra parlait de sa vie de couple. Il faudra souligner que la volcanique Belge avait laissé entendre que son couple avait été pris par des périodes de secousses. À cette période, ce dernier célébrait son 10ème anniversaire.

Jade Lagardère est-elle toujours avec Arnaud ?

Les récentes semaines, les abonnés de Jade ont plutôt eu droit à une beauté rayonnante. Les clichés publiés au cours de ses vacances aux Bahamas ainsi qu’en Espagne la montraient pleine de vie. Les doutes et chagrins n’étaient plus que de vieilles histoires pourrait-on croire. Les décors paradisiaques et les Churros assez consommés ne faisaient planer aucun doute sur une bonne ambiance.

Cependant, le 23 août dernier, l’intrigue a été totale chez les internautes. La troublante nouvelle annoncée par la mère de famille est difficile à élucider. On la voit en effet dans une vidéo de quelques secondes aux États-Unis. Liva, Milan et Nolan ses trois enfants l’accompagnaient. Jade a plutôt l’air souriante et en confiance.

En légende, une phrase et pas des moindres : « New chapter. Us always and forever ». Une façon pour Jade d’annoncer un nouveau chapitre, et de montrer qu’elle sera toujours avec ses enfants. Alors, cette nouvelle vie se fera-t-elle avec son mari ? Ce dernier était néanmoins absent de la vidéo…

Jade Lagardère a récemment démenti être célibataire

L’un des 807.000 abonnés de Jade Lagardère sur Instagram lui avait demandé si elle était célibataire en juillet dernier. La mère de trois enfants avait répondu à la question dans sa story par un ‘’Oui’’ visible par toute sa communauté. Sa réponse était accompagnée d’une photo où on la voyait se tirer la langue. La presse people n’a pas manqué de relayer cette information sur une probable rupture entre elle et son époux.

Par la suite, le mannequin et scénariste de bande dessinée de 28 ans a vite calmé les ardeurs. Le lendemain, elle avait souligné ne pas être célibataire, et qu’il s’agissait en effet d’une réponse ironique. À sa réponse, la belle ajouta une photo d’un document officiel de l’administration belge. Sur le document, on la voit signer ‘’épouse de Arnaud Lagardère’’.

Un mois plus tard, de nouvelles inquiétudes sur sa relation avec son époux refont surface. On espère qu’elle mettra les choses au clair sous peu.