Isabelle Morini-Bosc : La chroniqueuse de Cyril Hanouna ne lui a pas envoyé d’invitation pour le mariage de son fils, elle en donne les raisons !

En direct dans l’émission Touche pas à mon poste, Isabelle Morini-Bosc a fait une annonce qui en a étonné plus d’un. Ce vendredi, la chroniqueuse a en effet révélé à toute l’équipe, le mariage imminent de Guillaume, son fils. Sauf qu’elle n’a pas cru bon inviter l’animateur pour l’évènement. Sa raison est…qu’elle le connaît trop bien ??

Isabelle Morini-Bosc très proche de son fils

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @isabelle_morini_bosc_officiel

Comme de nombreuses personnes publiques, Isabelle Morini-Bosc ne parle pas beaucoup de sa famille. Cependant, on sait qu’elle vit avec son mari Alain, et qu’elle a un fils prénommé Guillaume. Isabelle Morini-Bosc fait partie des chroniqueurs fidèles de Touche pas à mon poste depuis des années. Elle a toujours su défendre ses idées et son point de vue dans le talk show. Cependant, lorsqu’il est question de son enfant, l’aînée de l’équipe ne peut s’empêcher de se sentir très émue.

On se souvient qu’il y a environ 4 ans, le jeune homme est apparue dans Touche pas à mon poste, faisant une surprise à sa mère. C’était lors d’une prime spéciale organisée par Cyril Hanouna. Le thème avait été La Grande Régalade de Saint Babalentin, et on était le 10 février 2017.Ce fût la première fois que les téléspectateurs de TPMP découvraient le fils d’Isabelle Morini-Bosc. Cette dernière avait été émue aux larmes, confiant qu’elle ne le voyait plus assez souvent. Explication? Guillaume s’était installé à Toulouse, bien loin de sa maman chérie.

Le principal concerné avait confirmé les faits, révélant que c’est l’une des raisons pour laquelle il n’a pas hésité à venir dans l’émission. Portant un message touchant, il a fait une jolie déclaration à sa mère. Devant les caméras, Guillaume lui a dit qu’il l’aimait, et qu’il était très fier d’elle. Un moment mémorable pour le public qui n’a jamais vu Isabelle Morini-Bosc aussi émue, au point de couler des larmes. Elle n’est pas prête d’oublier ce moment.

Pas d’invitation pour Cyril Hanouna

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna)

Quatre ans sont passés, et Guillaume est sur le point de franchir un grand cap dans sa vie d’adulte. Ce vendredi 17 septembre 2021, c’est Isabelle Morini-Bosc elle-même qui a révélé la bonne nouvelle en direct sur C8. Sur le plateau de télévision, la chroniqueuse a informé toute l’équipe dont Cyril Hanouna, que son fils allait se marier. Un événement imminent, puisqu’il se tiendra ce 1er octobre 2021. Aussi, la date n’a pas été choisie au hasard. En effet, il s’agit de la date d’anniversaire d’Isabelle Morini-Bosc. Une preuve de plus de la grande affection qu’il y a entre la mère et le fils.

Cependant, au moment de l’annonce de la nouvelle, Cyril Hanouna a fait remarquer à Isabelle Morini-Bosc qu’elle ne l’avait pas conviée. Si certains ont pensé à un oubli, ce n’était pas du tout le cas. En effet, Isabelle Morini-Bosc a affirmé qu’elle savait que son ami de longue date n’aimait pas ce genre de rassemblement. Elle a donc décidé de ne pas lui imposer cela : « Il vous aime beaucoup. Je me suis dit : ‘Qu’est ce que ça emmerderait Cyril d’être invité au mariage de mon fils ! ». Bon…elle a ses raisons…