Inès de Koh Lanta : elle en dévoile de plus en plus et affole les internautes !

Alors que les téléspectateurs du jeu d’aventure de TF1 ne cessent d’admirer la plastique parfaite de la jeune Inès, la jolie brune de 25 ans, infirmière de son état, n’a pas manqué de faire quelques révélations quant à ce dernier sur Instagram.

Avec son maillot sexy, la candidate de Koh-Lanta a parfois suscité la polémique chez les téléspectateurs les plus conventionnels.

Pourtant, son nombre d’abonnés sur Instagram a explosé, ce qui laisse à penser qu’ils sont nombreux à aussi s’en régaler.

Toutefois, la belle brune a aussi prouvé qu’elle avait tout à fait sa place dans l’émission, puisqu’elle est à ce jour toujours en lice pour participer à la finale. Inès n’est donc pas qu’une jolie fille, mais également une sportive hors pair.

Alors qu’elle proposait une FAQ à ses abonnés, elle n’a d’ailleurs pas manqué de répondre à certaines questions sur son physique et sa routine bien-être, faisant au passage quelques réalisations dont personne ne se serait douté.

« Beaucoup, beaucoup, beaucoup d’entraînement sans relâchement. Beaucoup de rigueur. J’étais à 48 kilos pour 1,78 m. Très mince, très complexée, et moi je voulais des formes, les cuisses un peu plus dessinées, un fessier plus rebondi, des bras moins baguettes et le dos légèrement musclé. J’ai commencé chez moi et puis pour évoluer à un niveau supérieur avec de lourdes charges, je suis partie en salle. Au fur et à mesure, je voyais l’évolution et ça, c’est vraiment stimulant. En prise de masse, je suis montée à 59 kilos, et pour enlever le gras que j’avais pris pendant mon entraînement, j’ai réussi à descendre à 55 kilos. »