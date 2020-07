Heather Locklear enfin sobre ? L’actrice de Melrose Place célèbre sa sobriété, les fans en doutent

Heather Locklear célèbre sa première année de sobriété : "Elle est dans un état formidable", affirme une source. "Le plus important, c'est le jour présent, le lendemain et l'avenir", a confié un de ses proches amis dans la presse américaine.

Heather Locklear célèbre une année de sobriété ! L’actrice, 58 ans, a partagé cette étape importante sur Instagram mardi, en affichant une citation attribuée à Maya Angelou.

« Les câlins viendront plus tard ! » écrit-elle dans la légende. « 1 an de sobriété aujourd’hui !!! »

« Elle va très bien et a l’air en pleine forme », a assuré une amie de la star à la presse américaine. « Le plus important, c’est le jour présent, le lendemain et l’avenir, et elle est en pleine forme« .

Cette même amie a ajouté : « Elle jardine, se promène et cuisine. Elle fait la cuisine pour elle et Ava, et elle fait la cuisine pour ses parents ».

« Elle se lance avec passion dans la cuisine. C’est très gentil, son père a près de 91 ans et sa mère a 80 ans et elle leur livre souvent de la nourriture », précise cette proche. « C’est très attentionné. Elle est forte et lucide et elle est attentionnée envers les autres ».

« Elle est sur la bonne voie », affirme une amie

En mai dernier, une source avait confirmé à la presse américaine que la star de Melrose Place se trouvait dans un établissement hospitalier, à cause de son addiction à l’alcool.

« Elle est retournée en cure de désintoxication il y a deux semaines. Elle est retournée à l’endroit qu’elle avait quitté avant Noël. Elle était partie pendant trois jours juste avant Noël et n’y était jamais retournée », déclarait à l’époque cette source.

Trois mois plus tard, la comédienne avait célébré sa sobriété avec un autre message sur Instagram, en partageant la photo d’un poster qui disait : « Vous êtes toujours sobre, continuez comme ça« .

Le mois suivant, Heather Locklear avait effectué un séjour de 30 jours dans un centre de réhabilitation privé, ordonné par le tribunal.

Malgré les hauts et les bas rapportaient par la presse people, une source avait affirmé à l’époque que Heather Locklear et sa fille entretenaient une « relation d’amour et de soutien ». « Ava a une relation très aimante et solidaire avec sa mère », avait déclaré cette source aux moments des faits. « Et aussi douloureuse soit-elle, elle sait que la sobriété de sa mère est entre les mains de cette dernière et entre les mains de Dieu. Tout ce qu’elle peut faire, c’est comme tout le monde, juste prier et soutenir ».

En effet, Heather Locklear publie régulièrement des posts sur sa fille – une étudiante en dernière année à l’université Loyola Marymount – sur Instagram. Samedi, l’ancienne actrice star de Melrose Place a partagé avec Ava une livraison de cupcakes sur laquelle on pouvait lire « I Love U Mama ». « De ma douce Ava« , a écrit Heather Locklear en commentaire. Un message auquel sa fille a répondu « je t’aime ».

Heather Locklear parviendra-t-elle cette fois-ci à demeurer sobre ?

Alors que la comédienne star des années 1990 célèbre sa première année de sobriété, les fans s’interrogent : parviendra-t-elle à demeurer sobre à l’avenir ? Beaucoup en doute, étant donné le nombre de fois où Heather Locklear a rechuté, cédant à nouveau à l’appel de l’alcool. La star a également rencontré d’importants problèmes d’addiction à la drogue, allant même jusqu’à être hospitalisée pour overdose. Toutefois, ses proches sont tous formels et le font savoir dans la presse people américaine : Heather Locklear est assurément sur la voie de la sobriété.

Heather Locklear : biographie express