Greg Yega et Mélanie Orl : Un jeune homme âgé de 19 ans a été arrêté après l’agression et le cambriolage que les stars des marseillais ont subis !

Il y a quelques jours, le couple de marseillais Greg Yega et Mélanie ORL ont été agressés dans l’appartement du jeune homme dans la ville de Marseille. Depuis lors, l’enquête est en cours, et on apprend qu’il y a eu une interpellation.

Vol et agression : Greg Yega et Mélanie ORL ont eu très peur !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🕺Bebew🕺 (@greg_yega)

La journée du samedi 29 août 2021 a été effrayante pour Greg Yega et sa petite amie. Se trouvant tous 2 dans l’appartement de l’ex de Maeva Ghenam, des cambrioleurs se sont introduits à l’intérieur. Il s’agissait de 2 individus, et ils étaient armés. Ces derniers auraient profité d’une fenêtre restée ouverte pour entrer et commettre leur méfait. Les cambrioleurs ont braqué leurs armes sur Greg Yega, puis lui ont asséné des gifles, ainsi que des coups de poing. Comme butin, les voleurs se sont emparés de l’argent et de 2 montres Rolex. Peu après, la police est arrivée sur les lieux pour constater les faits.

Le lendemain, le marseillais a relaté les faits à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Parlant de la frayeur qu’il a eue avec sa chérie la veille, il a fait savoir qu’il était conscient d’avoir été chanceux. Pour Greg, la situation aurait pu être pire, mais là, il n’y a que du matériel qui a été emporté. Aussi, le jeune homme qui aura bientôt 28 ans a avoué qu’il ne pourra jamais oublier d’avoir eu une arme à feu pointée sur lui.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🕺Bebew🕺 (@greg_yega)

Notons que ces évènements se déroulent alors que le jeune marseillais se remet à peine du Covid-19. En effet, quelques jours avant le cambriolage, il a informé sa communauté qu’il avait le coronavirus. Il a donc été contraint de se mettre en quarantaine chez lui pendant 10 jours. Il en sort à peine, qu’il se fait cambrioler. Toutefois, la police est sur le dossier, et on apprend qu’il y a du nouveau quant à cette affaire.

Un suspect avec un casier judiciaire

Le participant de l’émission « Les Marseillais » a été victime d’un violent braquage à domicile organisé par deux individus encagoulés #Marseille #Faitsdivers https://t.co/oHpkhOeTJC — La Provence (@laprovence) September 10, 2021

Il y a maintenant plus d’une dizaine de jours que les faits se sont produits au domicile de Greg Yega. Depuis, la Brigade de répression du banditisme de la DTPJ de la ville de Marseille a ouvert une enquête. Ce vendredi 10 septembre 2021, on apprend qu’un jeune homme a été interpellé pour cette affaire. Celui-ci serait âgé de 19 ans, et il possède déjà un casier judiciaire bien lourd. En effet, il avait déjà subi une condamnation pour violences aggravées et infractions routières.

En juin dernier, le jeune homme avait été condamné à 18 mois d’emprisonnement, avec 10 mois ferme. Au moment des faits, il était en situation de semi-liberté. Arrêté ce jeudi 9 septembre 2021, le jeune homme aurait été déféré devant le parquet de Marseille. Les chefs d’accusation en son encontre sont lourds. Il est accusé de vol avec arme, mais aussi d’acquisition et de détention de produits stupéfiants.

En attendant, il a été demandé que le présumé coupable soit placé en détention provisoire.