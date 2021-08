Familles nombreuses : Alexandre Dol règle ses comptes avec les téléspectateurs qui le fustigent au sujet de ses beaux-enfants !

Dépassé par les avis des uns et des autres, Alexandre Dol réagit. Ce dernier n’a pas hésité à remettre certains téléspectateurs de Familles nombreuses à leur place sur son compte Instagram. Accusé de prendre trop de distance avec ses beaux-enfants, Alexandre en a vraisemblablement marre des critiques incessantes. On vous en dit plus dans la suite.

Quand des téléspectateurs reprochent à Alexandre Dol d’être trop éloigné de ses beaux-enfants

Il est quasi impossible de se faire une vie sans critiques, surtout quand vous arborez le costume d’une personnalité publique. Les vedettes de Familles nombreuses : la vie en XXL en sont certaines. En effet, Gayat comme Weiner, Van de Auwera ainsi que les Santoro y passent tous. Chacun de ces derniers compte plusieurs détracteurs au sein de leur large communauté.

Alexandre Dol qui s’est récemment marié avec Ambre ne sort pas du lot des fustigés. Le couple a pu avoir deux enfants adorables ensemble. Cependant, il faut souligner que la belle blonde était déjà mère de trois enfants au moment de cette union. C’est donc une famille heureuse recomposée qu’ils forment tous ensemble, mais malheureusement, tout le monde n’est pas de cet avis.

En effet, de nombreux téléspectateurs de l’émission accusent Alexandre de maintenir une distance trop grande avec ses beaux-enfants. Selon eux, Alex câline fréquemment sa progéniture, mais reste toutefois moins expressif vis-à-vis des trois enfants de sa femme. Face à ces critiques qui n’arrêtent pas de prendre de l’ampleur, l’intéressé a dû réagir sur les réseaux sociaux.

La déclaration d’amour pour ses beaux-enfants

Pour calmer les ardeurs de ceux qui le blâment, Alexandre Dol n’y est pas allé de main morte. En effet, l’homme a publié une photo sur son compte Instagram accompagné d’une légende. On pouvait y lire « Quand tu as un beau-père qui est froid, distant : les gens critiquent ! Quand tu as un beau-père aimant et impliqué dans l’éducation et la vie de ses beaux enfants : les gens critiquent aussi ! L’esprit mal placé des gens me fatigue ! Mais vous savez quoi ? Je n’en ai rien à faire !!! ».

Une mise au point d’Alexandre avec un cliché sur lequel il était en compagnie de Maëlys, une de ses filles. Il s’agit d’une photo prise quatre ans en arrière au cours d’un carnaval. Le passionné de moto montre clairement que quoi qu’il fasse, les critiques venant de ses détracteurs ne s’arrêteront jamais.

Très proche de ses beaux-enfants, Alexandre assure que cela ne changerait jamais, même s’il en venait à se séparer de Ambre. Toutefois, il espère de tout cœur que cette dernière situation n’arrivera jamais. Dans ses propos, on pouvait comprendre que la seule chose qui lui importe, c’est le souvenir que ses beaux-enfants garderont de lui. Il ne l’a d’ailleurs pas caché.

Pour lui, la meilleure chose, c’est que ses beaux-enfants puissent le voir demain comme un père les ayant comblés d’amour. Enfin, Alexandre n’a pas manqué de faire interagir sa communauté. Ces derniers ont été amenés à faire part des souvenirs tendres qu’ils avaient pu garder avec leurs beaux-parents. Lui reste déterminé à s’en faire de multiples avec ses trois petites brunes.