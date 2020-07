Évelyne Dhéliat a failli perdre la vie, elle dévoile le combat contre la maladie !

Âgée aujourd’hui de 71 ans, cette dernière a en effet expliqué lors d’un entretien accordé au magazine Gala pourquoi en 2012 elle a dû temporairement arrêter de présenter son émission.

Lisez cet article pour découvrir l’histoire racontée par Évelyne Dhéliat !

La difficile expérience d’Evelyne Dhéliat avec la mort

Née le 19 avril 1948 en Allemagne dans la merveilleuse ville de Cologne, Évelyne Dhéliat n’aurait pas cru fêter ses 71 ans dans cette vie. En effet, elle aurait pu bien succomber en 2012 à un cancer du sein.

Très discrète sur sa vie privée, l’ancienne animatrice météo de TF1 est tout de même parvenue cette semaine a raconté sa douloureuse histoire. Une opportunité qui lui a notamment permis de rendre hommage à son mari Philippe mort en 2017. Évelyne Dhéliat révèle ainsi qu’elle avait dû s’absenter en 2012 des feux de projecteurs de TF1 pour une intervention chirurgicale qui heureusement lui a permis de survivre. Un cauchemar qui selon elle, aurait pu très bien avoir raison d’elle, car malgré le fait qu’elle soit téméraire, elle n’y croirait plus trop.

Une expérience marquante qui comme tout le monde restera éternellement gravée dans sa mémoire pour le restant de ses jours. Aujourd’hui, bien qu’elle affiche une très bonne mine, Évelyne Dhéliat dit faire très attention à sa santé. Une bonne nouvelle qui a eu le don de rassurer ses nombreux fans.

Sauver des vies : la véritable raison pour laquelle Évelyne Dhéliat a décidé de briser son silence

Nombreuses sont ces personnes qui se sont alors demandé pourquoi la discrète Évelyne Dhéliat avait enfin décidé d’aborder ce sujet. À cette préoccupation, l’ancienne animatrice de météo sur TF1 répond qu’elle souhaite sauver des vies. En effet, rien qu’en France le nombre de personnes atteintes du cancer de sein chaque année serait de 50 000. Une situation très alarmante qui devrait selon elle, devrait tenir l’opinion publique en alerte.

Elle espère ainsi que son témoignage touche plus d’une personne et incite ces dernières à se faire dépister plus tôt. Selon Évelyne, c’est un moyen d’augmenter ses chances de guérison. Un point de vue partagé par l’ensemble du corps médical est juste et vérifié. Aussi, bien que les plus touchées soient des femmes qui ont plus de 50 ans, celles qui n’ont pas encore atteint cet âge ne sont pas en reste.

Pour éviter toute déconvenue, elle recommande à toutes les femmes à adopter les attitudes suivantes :

se faire dépister tous les ans ;

; adopter une hygiène de vie saine ;

manger sain et de façon équilibrée (éviter au maximum les matières grasses).

Autant d’actes qui selon elle, leur permettront de rester en bonne santé et d’éviter d’atroces souffrances.

Évelyne Dhéliat : une vie axée sur la vigilance après sa terrible expérience avec la mort

Dans les colonnes du magazine Gala, Évelyne Dhéliat affirme que cette douloureuse épreuve aura tout de même eu le privilège de changer ses habitudes de vie. Faisant désormais plus attention à sa santé, cette dernière effectue régulièrement ses contrôles.

De plus, elle signale aussi qu’elle en a profité également pour revoir son alimentation. Aujourd’hui plus que jamais, elle ne consomme que des aliments qui pourront vraiment lui apporter les nutriments dont elle a réellement besoin.

Évelyne Dhéliat : une femme, une éthique et un engagement écologique sans faille

Durant cette interview, Évelyne Dhéliat est aussi revenue sur son engagement écologique sans faille. C’est suite à cela qu’en 2017, elle a eu la Légion d’honneur pour sa lutte contre les changements climatiques. Un dévouement qu’elle compte bien tenir en profitant de cette pandémie mondiale (coronavirus) pour approfondir ces connaissances en la matière.

Ainsi, selon elle, il n’a pas que les femmes qui sont en danger. La planète Terre souffre également et si on ne fait rien, on ne laissera aucun héritage aux générations futures. Elle invite ainsi tous les êtres humains à :

adopter des comportements responsables ;

s’impliquer davantage dans ce combat commun ;

sensibiliser par les actes les personnes autour d’eux.

D’après elle, seul un effort conjoint de tous pourra permettre d’endiguer ce phénomène de pollution, de préserver la vie sur terre et ainsi éviter que la terre disparaisse avec à son bord l’espèce humaine.

De nombreuses femmes dans le monde perdent la vie à cause du cancer du sein qui reste facile à soigner s’il est diagnostiqué à temps. Evelyne Dhéliat a donc pu se battre contre la mort et depuis 8 ans, sa santé semble être au beau fixe. Elle est donc une source d’inspiration pour toutes les femmes.