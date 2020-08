Évelyne Dhéliat – Victime d’un cancer du sein, elle enchaîne les drames et se confie !

Ancienne miss météo, Évelyne Dhéliat est encore aujourd’hui, l’une des présentatrices phare de la météo sur TF1.

C’est toujours avec un immense sourire qu’on peut voir à la télé, cette grande dame.

Mais derrière ce sourire peut se cacher parfois, une grande souffrance.

Évelyne Dhéliat : une succession de drame

Malgré ses plus de 70 ans d’âge, c’est toujours rayonnante et pleine d’énergie qu’on retrouve cette mythique présentatrice de TF1. Pourtant, la vie n’a pas toujours épargné cette ancienne miss météo.

En 2012, la blonde qu’on a rarement vu sans un sourire rayonnant a dû faire face à une épreuve terrible. Elle a en effet, été victime d’un cancer du sein qui ne l’a toutefois pas mis à terre. C’est en silence et avec une immense pudeur que cette guerrière a affronté la maladie. Évelyne Dhéliat a voulu garder secret la vérité sur sa maladie. Pendant cinq mois environ, elle s’est donc tenue loin du monde de la télé, préférant se soigner loin des projeteurs. Peu de personnes se sont aperçues à son retour du changement. La belle blonde ne s’est en effet pas départie de son légendaire sourire, et avait même trouvé une astuce pour dissimuler sa perte de cheveux : une perruque.

C’est bien plus tard dans une interview que la présentatrice télé a donnée, qu’elle s’est dévoilée. « Je garde mes blessures secrètes », c’est ce qu’a déclaré la présentatrice pour expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas voulu s’épancher sur ce tragique épisode de sa vie.

On pourrait croire que ce terrible événement serait le seul que subirait l’ancienne miss météo. Deux ans plus tard cependant, la voilà encore face au malheur. L’homme avec qui elle partageait sa vie depuis plusieurs décennies, Philippe Maraninchi, fut victime au début de l’année 2014, d’un accident vasculaire cérébral.

Il est vrai que la maladie n’a pas eu tout de suite eu raison du compagnon de vie depuis tant d’années de la présentatrice. Mais trois ans après cet accident, le 11 avril 2017, fut annoncé le décès de Philippe Maraninchi. Une triste nouvelle que là encore, la présentatrice télé a géré loin des caméras.

Évelyne Dhéliat : encore des malheurs !

La succession de mauvaises nouvelles ne s’est pas arrêtée là. En 2019, c’est un autre crève-cœur qu’a dû subir Évelyne Dhéliat. Son amie Catherine Laborde a fait ses adieux à la chaîne.

Cela non plus n’a pas dû être facile à vivre pour la présentatrice qui considère ses collègues comme des membres à part entière de sa famille, compte tenu des nombreuses années de travail qu’ils ont partagé.

Et comme si cela ne suffisait pas, elle apprend quelques mois plus tard que son amie avait, elle aussi, été frappée par la maladie. On a en effet, diagnostiqué à Catherine Laborde une démence à corps de Lewy. En plus de cette démence, la maladie de Parkinson lui a été diagnostiquée.

Qui pourrait supporter autant de mauvaises nouvelles en aussi peu de temps ? Pourtant, la septuagénaire n’a rien perdu de sa force et de sa hargne. La suite nous le prouvera.

Évelyne Dhéliat : un dernier combat !

Tous ces drames n’ont eu pour effet que de redoubler l’envie d’Évelyne Dhéliat de se battre. Aujourd’hui, c’est pour la planète et contre sa mort annoncée que la présentatrice télé se bat. Il n’est pas question pour elle, de laisser les choses aller de mal en pis. Son objectif, c’est de tout faire pour laisser la planète « en bon état aux générations futures ».

Ce combat, la présentatrice le mène déjà depuis de nombreuses années. Dans un livre écrit en 2007, elle a listé les gestes que l’on peut adopter au quotidien et qui pourrait sauver la planète. Le titre du livre est d’ailleurs très évocateur : C’est bon pour la planète !

Tout ce qu’on peut souhaiter aujourd’hui à cette grande présentatrice météo de TF1, c’est beaucoup de force et de courage pour ce combat qu’elle mène.

Evelyne Dhéliat a forgé son caractère au fil des drames qu’elle a pu rencontrer. Si vous regardez les comptes Instagram, Twitter ou Facebook, vous pourrez constater qu’elle a toujours le visage émerveillé et le sourire aux lèvres. Elle ne se laisse pas abattre par les drames, il s’agit d’une personnalité qui peut inspirer autrui.