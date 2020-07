Évelyne Dhéliat : son incroyable photo de jeunesse qui ravit les internautes !

Véritable rayon de soleil de la première chaîne de France, le temps ne semble avoir aucune influence sur le vieillissement de la jolie Évelyne Dhéliat.

En effet, celle qui vient de fêter ses 72 printemps le 19 avril dernier, est manifestement dotée d’excellents gènes, puisqu’elle semble toujours n’avoir qu’une quarantaine d’années. Si de nombreux admirateurs se demandent quelle est sa recette de jouvence, la découverte récente d’une photo de sa jeunesse ne fait que confirmer sa beauté.

La photo vintage d’Évelyne Dhéliat à 18 ans

Évelyne Dhéliat est un visage récurrent de TF1 depuis plus de 30 ans, et chaque soir, en alternance avec ses collègues, elle fait le bonheur de millions de téléspectateurs, qui n’ont d’yeux que pour elle et pour ses prévisions. Alors que son look est toujours passé à la loupe, jusqu’à donner parfois lieu à de vifs débats sur les réseaux sociaux, l’ancienne collègue de Catherine Laborde n’a pourtant pas connu des années faciles, elle qui a perdu son mari il n’y a pas si longtemps. Récemment, c’est pour un tout autre sujet que le cas d’Évelyne Dhéliat a créé la discussion sur Twitter. À l’occasion de ses 72 ans, le 19 avril, le présentateur du JT, Julien Arnaud, a tenu à souhaiter un joyeux anniversaire à son amie, par le biais d’un adorable message.

« Croyez-moi. Vous avez raison de l’aimer. Happy birthday. »

En réponse à ce tweet, une internaute, dont on ne connaît pas l’identité ni le lien avec la belle blonde de TF1, a révélé une photo vintage de la présentatrice, visiblement âgée de 18 ans sur le cliché, non sans y aller de son petit commentaire.

« Elle n’a presque pas changé ! Bon anniversaire Evelyne ! »

Une adorable déclaration, qui a sans doute dû plaire à la principale intéressée, d’autant plus que cette archive est relativement inattendue. Sans doute s’agit-il d’une ancienne camarade d’école, mais nous n’en saurons pas plus !

Évelyne Dhéliat aurait pu ne jamais être speakerine

Alors que tous les Français se sont habitués à voir son visage quotidiennement sur TF1, la jolie présentatrice aurait pu ne jamais présenter la météo.

En effet, lors d’une interview pour le magazine « Télé 7 jours », la septuagénaire a avoué être complètement myope, ce qui aurait pu lui poser des problèmes.

À ses débuts, il lui aurait été impossible de lire sur un prompteur si on le lui avait demandé, ce qui aurait pu mettre un terme prématuré à sa carrière.

Heureusement, grâce à l’amélioration des technologies et son talent pour l’improvisation, la belle Évelyne a pu prendre ses quartiers sur la première chaîne de France, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, vraiment pas pressés de la voir quitter ses fonctions.