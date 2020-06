Evelyne Dhéliat – Au bord d’une très grosse dépression pendant le confinement !

Difficile pour la plus célèbre miss météo de France de rester chez elle pendant le confinement loin des projecteurs et des caméras…

Evelyne Dhéliat enchaîne les catastrophes…

On peut dire que la vie ne sourit vraiment pas à la miss météo de TF1 Evelyne Dhéliat dernièrement !

Elle ne fait qu’enchaîner les coups durs et doit rester de marbre à l’antenne ! Mais quand sa vie est menacée, l’animatrice n’hésite pas à en parler dans les médias pour être soutenue par ses téléspectateurs.

Et pour cause, elle est très appréciée des français !

Un cancer insoutenable pour Evelyne Dhéliat en 2012

C’est en 2012 qu’Evelyne Dhéliat a connu un premier coup de massue, dont elle n’aurait pu jamais se relever !

« Je me suis dit que ce n’était pas la peine d’en parler et que ça allait peut-être passer inaperçu »

Dans une interview où elle se confie à l’hebdomadaire Télé Magazine, la miss météo Evelyne Dhéliat annonce qu’elle a voulu masquer son cancer aux yeux de tous, y compris à l’antenne de TF1.

Mais les rumeurs et discussions ont rapidement enflé sur internet et les réseaux sociaux, inquiétant des milliers de français, qui ont bien vu que quelque chose ne tournait pas rond…

« J’avais une perruque ! C’était compliqué de vivre tout cela… »

Evelyne Dhéliat, qui a dû s’absenter de l’antenne de TF1 du jour au lendemain, a vu sa vie brusquement changée. Fort heureusement, la miss météo de TF1 Evelyne Dhéliat a su remonter la pente et a finalement décidé de parler publiquement de son cancer, une épreuve difficile que connaissent également de nombreux français.

Et en rendant public son cancer, elle a eu tout le soutien des spectateurs et spectatrices, mais aussi de ses collègues animateurs et journalistes de TF1 comme Jean-Pierre Pernault. Mais c’était sans compter une nouvelle épreuve…

Coup de grâce avec le confinement !

La miss météo star de TF1 n’est pas habituée à rester chez elle, alors qu’elle présente la météo tous les jours à des millions de téléspectateurs ! Mais la crise sanitaire du COVID19 en a décidé autrement et Evelyne Dhéliat doit de nouveau rester chez elle pendant le confinement.

« Je n’ai jamais eu un appartement aussi propre. […] Je fais systématiquement la chasse aux lumières allumées ! »

C’est une nouvelle fois dans une interview pour Télé Magazine que la star se confie : elle s’ennuie à mourir chez elle et ne sait plus quoi faire ! Alors qu’elle enchaîne les tâches ménagères et autres activités, même les plus insignifiantes, pour s’occuper chez elle, la star de 71 ans doit faire face à une nouvelle épreuve terrible que nous vivons tous ensemble en ce moment : le coronavirus !

Espérons pour la miss météo que son état de santé ne se dégrade pas à nouveau pendant cette période où il est difficile d’obtenir des soins hospitaliers… Le témoignage d’Evelyne Dhéliat a en tout cas le mérite que cette fois-ci nous sommes toutes et tous ensemble dans le même bateau pour lutter contre ce satané COVID19.