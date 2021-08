Emmanuel Macron: Sa mère Françoise Noguès lève plusieurs doutes sur son avis au sujet de la relation qu’elle entretient avec sa belle-fille Brigitte Macron !

Gaël Tchakaloff, auteure de l’ouvrage sur le couple Macron intitulé Tant qu’on est tous les deux a fait fort. En effet, cette dernière est parvenue à obtenir une entrevue avec la mère d’Emmanuel Macron. L’auteure a pu en effet recueillir des confidences au sujet de la relation qu’avait la mère et la femme du Président de la République. On vous en apprend plus dans la suite.

La mère d’Emmanuel Macron au départ contre sa bru

Le Président français et sa femme au début de leur relation avaient dû se battre pour s’imposer. Dans leur ville d’origine Amiens, le dévoilement de leur relation avait scandalisé plusieurs. Il faut rappeler que le président n’était alors qu’un étudiant au lycée La providence, où sa future épouse quant à elle était professeure.

De plus, un écart d’âge de 24 ans sépare les deux tourtereaux. Comme on pouvait s’y attendre, tous les deux ont eu du mal à obtenir la bénédiction de leurs proches. Même celle de leurs familles respectives n’a pas été facile. Françoise Noguès, la mère du Président ne faisait pas exception à la règle.

Comme tout le monde, il lui a été difficile d’accepter l’amourette de son fils avec une femme considérablement plus âgée. Ensemble avec le père d’Emmanuel, Michel Macron a tout essayé pour y mettre fin. On apprend qu’elle a été jusqu’à envoyer son fils poursuivre ses études très loin d’Amiens. L’espoir qu’elle nourrissait était qu’il oublie Brigitte Trogneux.

Cependant, cela n’a pas suffi. Ni la distance ni le temps ne sont parvenus à étouffer l’amour d’Emmanuel pour celle qui aujourd’hui porte son nom et partage sa vie.

Brigitte Macron et sa belle-mère désormais plus proches que jamais

Voyant l’amour désintéressé et inconditionnel qu’éprouve son fils, Françoise Noguès a choisi de se résigner. Il faut constater que la persévérance du président français a payé. Aujourd’hui, sa mère plus que jamais est proche de la maman de Laurence, Tiphaine et Sébastien. Selon les confidences de Françoise, Brigitte n’est pas une belle-fille, mais une amie comme elle n’en a pas d’autres.

Elles auraient plusieurs choses en commun : les mêmes priorités, les mêmes affinités, et elles se disent même tout. Ce sont ses dires dans le livre de Gaël Tchakaloff. Si la mère d’Emmanuel Macron a choisi de cesser la guerre, c’est parce qu’elle s’est rendu compte que son fils est heureux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brigitte Macron (@brigittemacronfanpage)

Françoise Noguès reconnaît qu’il y a eu une histoire pour le moins atypique entre elle et sa bru. Soulignons que les deux se connaissaient depuis très longtemps puisqu’elles étaient voisines à Amiens. Elle confie que le logement de Brigitte était situé dans la rue qui séparait sa maison de celle de ses parents.

Avant la relation avec son fils, Françoise admirait déjà Brigitte. Celle-ci a été la professeure de français de sa fille cadette Estelle, qui faisait aussi du théâtre. Tous ces souvenirs ne font que montrer que les rapports entre la belle-mère et sa bru datent de nombreuses années maintenant.