Elizabeth II : son anniversaire n’inclura pas les salves d’armes traditionnelles !

Chaque année, l’anniversaire de la Reine Elizabeth II est un événement pour tout le Royaume-Uni, d’autant plus que la monarque détient le record de longévité en matière de règne.

Très aimée par son peuple, cette dernière organise chaque année des célébrations pour fêter cet instant avec eux. Malheureusement, en ce qui concerne 2020, les choses sont plus que compromises.

Elizabeth II prend des mesures face au coronavirus

La Reine Elizabeth réduit de plus en plus les détails de ses célébrations d’anniversaire pour cette année. En effet, la monarque, qui aura 94 ans mardi prochain, a demandé à ce qu’il n’y ait aucun salut spécial pour marquer son anniversaire, généralement célébré avec des canons de l’armée tirés depuis certains parcs royaux du centre de Londres et d’ailleurs. Une source royale a déclaré au magazine People qu’elle tient plus que tout à ce qu’aucune mesure spéciale ne soit mise en place pour les salves d’armes à feu, car elle ne pense pas que cela soit approprié dans les circonstances actuelles de confinement. Effectivement, puisque la population est invitée à rester chez elle et à ne pas se rassembler, mieux vaut éviter les traditions relatives aux rassemblements. D’après les experts de la famille royale d’Angleterre, c’est la première fois depuis le début de son règne que les salutations n’ont pas lieu.

Bien que le palais ne fêtera pas l’anniversaire de Sa Majesté d’une manière aussi spéciale qu’à l’accoutumée, un message de célébration est prévu sur les réseaux sociaux, comme cela est devenu la norme depuis quelques années. Tous les messages ou appels téléphoniques entre les membres de la famille et la reine resteront néanmoins privés. Le Palais affirme que ces dispositions sont conformes aux « souhaits de Sa Majesté ».

La célébration officielle de l’anniversaire de la Reine, Trooping the Colour, qui se déroule normalement en juin, a également été annulée, et aucun plan n’est prévu concernant un report ou une modification du protocole.

La Reine d’Angleterre se montre très préoccupée par ses sujets

La Reine a fait un certain nombre de déclarations publiques depuis le début de cette pandémie mondiale, soulignant la nécessité de se regrouper en tant que nation, unis dans le courage et la force.

La monarque a souhaité rappeler que le coronavirus ne les anéantira pas,

Actuellement, la grand-mère du prince Harry réside au Château de Windsor, en compagnie de son mari le prince Phillip, depuis lequel elle a prononcé une rare allocution télévisée au début du mois.

« Ensemble, nous luttons contre cette maladie, et je tiens à vous rassurer que si nous restons unis et résolus, nous allons la vaincre », a-t-elle déclaré dans un discours qui remonte le moral. « Nous devrions trouver du réconfort dans le fait que, même si nous avons encore des moments difficiles à endurer, des jours meilleurs reviendront bientôt. Nous serons à nouveau avec nos amis, nous serons à nouveau avec nos familles, nous nous reverrons. »



Des mots forts et réconfortants pour les habitants du Royaume-Uni, qui traverse actuellement une crise sans précédent, avec plus de 109 000 cas de coronavirus, et un peu moins de 15 000 décès comptabilisés à ce jour.