Delphine Wespiser, l’ancienne Miss France donne un coup de chaud sur Instagram avec ses tenues, les internautes sont sous le charme

Il fait froid, l’hiver est là, le temps est maussade et vous avez le souhait de rester sous la couette. Delphine Wespiser vous propose donc des photos qui pourraient réchauffer votre petit coeur puisqu’elle dévoile des tenues très sympathiques. Elle est notamment au bord de la piscine avec un joli bikini qui met en avant les courbes de son corps. Les fans sont alors ravis de la suivre sur les réseaux sociaux.

Le compte Instagram de Delphine Wespiser est assez étoffé

La jeune femme décide de vous partager son quotidien, vous pourrez avoir une multitude de photos et celle avec le bikini n’est pas la seule. En effet, vous serez en mesure de découvrir le déguisement de Delphine Wespiser, qu’elle a pu choisir, pour Halloween. Elle est également en plein shooting avec un cheval et elle n’hésite pas à poser devant une très belle voiture ou à se promener en forêt tout en prenant des clichés dignes des cartes postales.

Delphine Wespiser précise qu’elle était tout de même bien en été et elle illustre cette légende avec la photo du bikini .

. Au vu de la situation, elle précise également qu’il n’y aura peut-être pas de séances dédicaces pour 2020 pour son calendrier.

En effet, Delphine Wespiser peut vous accompagner tout au long de l’année avec son calendrier qu’il est possible de trouver sur son site officiel.



Les stars ont généralement des séances avec les fans pour dédicacer les produits, mais, avec le coronavirus, le couvre-feu et le confinement, les choses changent très rapidement. Au vu des déclarations d’Emmanuel Macron, nous devrions être confinés jusqu’au 1er décembre, mais un premier point sera fait à la mi-novembre normalement.

Une photo inédite du calendrier de Delphine Wespiser

Pour tenter de faire passer le temps plus vite et même pour teaser la sortie de son calendrier, Delphine Wespiser n’hésite pas à proposer des clichés inédits. C’est notamment le cas pour cette photo avec le cheval d’un carrousel. Elle a également eu l’occasion de teaser la nouvelle voiture chez Peugeot. Il faut noter que Delphine Wespiser fait souvent des reportages et il suffit de la suivre sur les réseaux sociaux et YouTube pour découvrir les vidéos.



Le compte Instagram est donc très fourni puisque vous avez une multitude de photos et Delphine Wespiser avait été au coeur d’une petite polémique lors du premier confinement à cause de l’un des clichés. En effet, certains avaient précisé qu’il était facile de vivre le confinement lorsque l’environnement était aussi réjouissant que celui dévoilé par Delphine Wespiser.