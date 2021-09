Danse avec les Stars : La danseuse professionnelle Inès Vandamme victime d’un accident de scooter… Elle alerte ses abonnés !

Les accidents, ça arrive, mais c’est toujours mieux de les éviter si possible. C’est certainement ce que s’est dit Inès Vandamme, danseuse professionnelle dans Danse avec les stars cette année. Ainsi, la jeune femme a décidé de prévenir ses abonnés sur son compte Instagram.

Plus de peur que de mal pour Inès Vandamme !

Décidément, cette année dans Danse avec les stars, on ne comprend plus rien. Alors que dès le départ Maxime Dereymez souffrait d’une kératite, Anthony Colette a été blessé à la cheville. Peu après, on apprend maintenant que Inès Vandamme a eu un accident de circulation avec son scooter. Les danseurs de l’émission semblent avoir beaucoup de mésaventures cette année.

Pour ce qui est d’Inès Vandamme, la danseuse professionnelle a confié à ses followers, la chute qu’elle a subie il y a peu. En effet, sur son compte Instagram, elle a décidé de partager sa mésaventure. Cela lui est arrivé alors qu’elle quittait le travail, pour rentrer chez elle. La belle a déclaré qu’elle ne filait pas, pourtant lors de l’accident, elle est tombée de son engin. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Inès Vandamme a révélé qu’elle allait très bien, elle a juste eu « un gros bleu tout moche ! ».

Marquée par ce qui lui est arrivé, la danseuse professionnelle a décidé de sensibiliser les personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Inès Vandamme a invité chacun à être prudent car un accident peut arriver à n’importe quel moment. Elle a affirmé que sa chance était qu’il n’y avait pas de véhicule derrière lorsqu’elle a fait sa chute. Cela aurait pu créer des blessures très graves. Apparemment, le gros bleu doit vraiment être impressionnant, puisque la compagne de Gaël Laudet, dit espérer que sa future robe soit bien longue.

L’aventure continue

Alors qu’une nouvelle semaine commence, on attend de voir la belle jeune femme sur le podium de l’émission Danse avec les stars. Le prochain rendez-vous tombe sur le 1er jour du mois d’octobre, et comme d’habitude, les téléspectateurs suivront les prestations en direct sur TF1. Dans le programme de cette année, Inès Vandamme a pour partenaire de danse, Jean-Baptiste Maunier.

Tous 2 essayeront par tous les moyens de séduire le public, mais aussi les 4 juges de l’émission. Pour rappel, il s’agit de Chris Marques, Denitsa Ikonomova, François Alu et Jean-Paul Gaultier. En attendant, les fans du programme se demandent quelles seront les danses pour vendredi prochain.

Notons que la séance du vendredi 24 septembre, l’acteur et chanteur Jean-Baptiste Maunier avait su faire bonne impression avec son tango. Avec sa partenaire de danse Inès Vandamme, le couple a dansé sur la chanson de Louane et Grand Corps Malade, intitulée Derrière le brouillard. Le couple a obtenu de très bonnes notes, même s’ils n’ont pas obtenu les 4 buzz.

L’objectif pour ce vendredi à venir sera donc de faire encore mieux que la séance précédente. Une chose est sûre, Inès Vandamme et Jean-Baptiste Maunier ont toute leur chance d’y arriver.