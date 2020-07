Cyril Hanouna – Salaire énorme de 50 millions d’euros pour la star de TPMP !

Cyril Hanouna qui fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux pourrait donc gagner 50 millions d’euros, mais il s’agit d’une estimation pour quelques partenariats.

Difficile de connaître le montant exact puisqu’il propose de nombreux partenariats.

Cyril Hanouna, le meilleur salaire des animateurs

Malgré le confinement, la star du petit écran souhaite être à vos côtés, elle propose alors tous les soirs TPMP depuis son salon. Cyril Hanouna n’a pas hésité à transformer sa demeure pour concevoir un véritable plateau. Grâce à la magie du Web et de FaceTime ou de Skype, il peut alors rassembler quelques chroniqueurs qui restent chez eux. Cyril Hanouna respecte à la lettre le confinement et quelques dérapages peuvent aussi l’aider à profiter d’une belle audience.



Il y a de grandes chances pour qu’il fasse l’objet d’une enquête puisque les déclarations concernant le déconfinement n’ont pas été appréciées .

. Il a partagé une carte avec des dates et des régions susceptibles de sortir en première du confinement, mais les informations étaient fausses.

Son émission est généralement vue par 1 million de personnes en moyenne et tous les jours.

Il n’est donc pas surprenant que le salaire de la star soit aussi élevé, mais il s’agit d’une approximation.

Sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a précisé qu’il ne voulait pas donner son salaire, mais si une personne réussit à le trouver, il sera d’accord pour l’officialiser. Il reconnaît qu’il est difficile de connaître le montant mensuel puisqu’il n’est pas seulement animateur.

Cyril gagne la guerre des salaires

Cyril Hanouna propose une société de production à savoir H2O, il peut donc produire plusieurs contenus notamment sur C8. Il est à la chaîne du lundi au samedi dès 17h45 avec Valérie Benaïm et il peut alors générer un chiffre d’affaires conséquent. En ce qui concerne son contrat avec le groupe Canal, il serait de 50 millions d’euros. Cette petite somme très confortable permettrait à Cyril Hanouna de rester sur C8 et d’enchanter les téléspectateurs. Comme c’est le cas à la fin de toutes les années, la question se pose : restera-t-il sur C8 ? Cela fait souvent l’objet d’un débat puisque le présentateur de TPMP vaut finalement de l’or avec ses concepts et son audience. C8 se porte très bien grâce à la société de production de Cyril Hanouna.

En ce qui concerne le salaire d’autres animateurs, vous avez 32 millions d’euros pour Nagui qui serait à la seconde place. Il est comme le présentateur de TPMP à l’origine de plusieurs concepts avec son partenariat avec Banijay, mais il possède aussi une société de production. Ce serait enfin un rival de Cyril Hanouna qui serait à la troisième place à savoir Yann Barthès qui présente Quotidien sur TMC. Il pourrait tout de même empocher 27 millions d’euros. Difficile dans tous les cas de connaître avec précision le salaire des animateurs, mais une enquête de Capital s’était déjà penchée sur le sujet. Ces révélations sont souvent à l’origine de nombreuses problématiques et même de dérapages sur tous les réseaux sociaux comme Twitter.