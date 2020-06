Cyril Hanouna – Gros clash – Il menace les administrateurs de Twitter !

Depuis 10 ans, Cyril Hanouna dirige l’émission phare de W9, Touche Pas à Mon Poste. Le show a déjà révélé de nombreuses stars comme Camille Combal et Enora Malagré. Très présent sur les réseaux sociaux, ils n’hésitent pas à partager ses avis et son quotidien avec sa communauté, les fanzouzes comme il aime les appeler. Il travaille main dans la main avec ses chroniqueurs et ses équipes techniques pour continuer à battre les records d’audience avec TPMP.

Cyril Hanouna n’est pas du genre à se taire et il est connu pour dépasser les limites. Il se retrouve souvent au cœur des polémiques et défend corps et âme ceux qu’il considère comme ses amis. Encore une fois, il nous le prouve avec son énorme coup de gueule sur Twitter !

L’animateur de TPMP s’est en effet énervé contre le réseau social car plusieurs de ses coéquipiers et de ses fanzouses auraient été suspendus sur Twitter.

C’est en fait l’un de ses fans qui lui a mis la puce à l’oreille en expliquant que son compte a été suspendu de Twitter. Ni une ni deux, Cyril Hanouna s’est empressé d’écrire un tweet pour les administrateurs du réseau. « Pkoi @TwitterFrance a suspendu le compte de @Hiteb2 ? Qq un de chez @TwitterFrance peut nous répondre? Personne n a compris! Merci de votre explication » a-t-il tweeté, espérant avoir un élément de réponse le plus rapidement possible.

Malheureusement, personne n’a accédé à sa requête. Une honte pour lui qui est en faveur de la liberté d’expression…. Pire encore, des autres comptes de ses followers et même membres de son équipe ont été suspendus par la suite !

L’animateur a vu rouge. Il a donc proféré des menaces à Twitter, visiblement furieux par cette situation accablante :

« Je suis vénère de ouf avec cette histoire de compte suspendu! Si on n a pas d explications ou si son compte n est pas remis, je quitterais TwitterFrance ce we! Et on va tous se retrouver sur insta! Ça veut dire quoi ces manières là? Obligé si c comme ça je me barre de Twitter » a-t-il ainsi publié.

Enervé, ne serait-il pas encore une fois allé trop loin ? Menaçant et à la limite du vulgaire, l’animateur est désormais au cœur d’un clash Twitter qui divise la population.

Plusieurs internautes jubilent déjà à l’idée que Cyril Hanouna, qu’ils détestent, quittent Twitter. Ils prennent également le parti de Twitter et affirment que l’émission est néfaste pour la santé publique.

Cependant, celui que ses admirateurs appellent « Baba » peut aussi compter sur le soutien sans faille de ses fanzouses !

« Ah ouai tu rigole pas mon baba. Si tu part de Twitter je te suit. Et @TwitterFrance veuillez réactiver le compte de @Hiteb31 c est une personne adorable. Incompréhension que ce compte soit suspendu. Merci » peut-on notamment lire.

Est-ce que Twitter va réagir et laisser Cyril Hanouna entacher leur réputation ? Affaire à suivre…