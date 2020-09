Cyril Hanouna a pris du poids ? Il est taclé en direct sur TPMP par un invité !

Kaaris est un rappeur français qui a mis l’ambiance sur le plateau de Cyril Hanouna alors qu’il était l’invité de TPMP. Il était déjà venu sur le plateau et son entretien avec Booba avait alimenté la presse pendant de nombreux jours. Ce mercredi 9 septembre, plusieurs séquences ont alors interpellé les adeptes de ce programme puisque Cyril Hanouna aurait pris du poids. Ce dernier a toutefois souhaité remettre les choses au clair en révélant que c’était du muscle, et non de la graisse. La séquence a toutefois été rythmée par la joie et la bonne humeur.

Kaaris tacle légèrement Cyril Hanouna en direct

Vous savez sans doute que la programmation de C8 a été modifiée puisque vous avez d’un côté BTP qui revient en prime le jeudi et elle n’est plus en quotidienne puisqu’elle n’a pas pu trouver son public avec ce format. De l’autre, il y a A prendre ou à laisser puis Touche pas à Mon Poste dans une version un peu plus longue. Le 9 septembre, deux invités étaient au rendez-vous à savoir Mike Horn et surtout Kaaris. Ce dernier n’a pas hésité à se moquer quelque peu de son ami puisque le duo se connaît finalement très bien.

Je peut vous assurer que Cyril Hanouna et kaaris ne rigole pas du tout quand il se "vannent" #tpmp #TPMP — Majinvégéta95 (@samir95zoo) September 9, 2020

Kaaris lui révèle qu’il a un peu grosse et c’est finalement dommage. Cyril Hanouna avait auparavant une silhouette un peu plus svelte .

. Le principal concerné répond immédiatement en précisant que ce n’est pas une prise de poids, il a seulement plus de muscle désormais.

Le rappeur revient à la charge en révélant que les muscles du ventre sont clairement développés, mais tout le monde comprend qu’il parle de graisse.

Kaaris il vient de se faire finir par Hanouna ptdrrrrrrrrr pic.twitter.com/MKUeENOzDg — desune 🇲🇦 (@desunewesh) September 9, 2020

Cyril Hanouna a tenté de reprendre la situation à son avantage en demandant à Kaaris s’il continue de s’entraîner. La rappeur a avoué qu’il n’était pas forcément très assidu à la salle et le présentateur a utilisé cette petite brèche pour tacler son ami en retour : à quoi ça sert de t’entraîner puisque tu ne veux pas te battre ? En effet, il fait référence avec cette question au combat qui devait être organisé entre Kaaris et Booba puisque les deux rappeurs ne seraient pas les meilleurs amis.

Cyril Hanouna et Kaaris s’entendent très bien !

Cette petite partie de l’émission a donc été très plaisante, il faut noter que Kaaris peut clairement clasher au détour d’une phrase sans prendre des pincettes. Face aux chroniqueurs qui étaient finalement des spectateurs au cours de cette situation, Cyril Hanouna a tenté de calmer un peu le jeu notamment pour éviter que la presse s’empare de l’affaire afin de la détourner. De ce fait, il précise que tous les deux, ils s’adorent et surtout ils rigolent avec cette question du poids ou du combat.

Ptdrrrrr Hanouna : tu donnerai ton jogging a qui ?

Kaaris : a ta mère

😂😂😂😂 #TPMP — 𝑾𝑯𝑰𝑻𝒀 𝟏.𝟗 🦈 (@Deusspi19) September 9, 2020

Le présentateur de TPMP n’a pas hésité non plus à le titiller avec sa tenue puisqu’il était en jogging. Au passage, il faut noter que Cyril Hanouna a un partenariat avec Project X Paris puisqu’il a lancé une collection Baba au cours de l’été avec plusieurs tenues très colorées ou baroques. Le présentateur lui demande alors s’il va à un cours de sport puisqu’il possède finalement les vêtements adéquats. C’est à partir de ce moment qu’il a commencé à le tacler au niveau du combat avec Booba. Ce dernier est aussi connu pour les nombreux clashs qui ont pu rythmer sa carrière, il suffit de regarder les réseaux sociaux pour découvrir ces petites guerres.