Complicité entre Julia Vignali et Thomas Sotto, Laury Thilleman avec classe : une belle rentrée à l’horizon pour France Télévisions !

Entre les divertissements, les séries, la politique, les nouveautés, etc. France Télévisions vise désormais plus loin. Au cours de la conférence de rentrée 2021, l’équipe a fait montre de sa nouvelle feuille de route. C’était en présence de plusieurs célébrités de France 2, France 3, France 4 et France 5. On pouvait identifier Thomas Sotto, Julia Vignali et Laury Thilleman. Une chose est sûre : cette rentrée promet.

La rentrée 2021 chez France Télévisions

C’est déjà le moment de préparer la rentrée 2021 chez France Télévisions. Le mardi 24 août 2021, les figures emblématiques du groupe se sont concertées dans les locaux. L’objectif : présenter les nouveautés de cette saison. L’opportunité a été saisie par Julia Vignali et Thomas Sotto d’afficher leur complicité face à Laury Thilleman et son style.

Cette dernière était vêtue d’un ensemble blazer et jupe à carreaux et des bottes blanches. Au programme, lutte contre la désinformation, politique, télé-crochet exclusif pour Nagui et grand retour de Thierry Ardisson. France Télévisions oriente sa concentration sur la présidentielle 2022, tout en prenant soin d’offrir du divertissement.

Au sujet de la politique pour l’année 2022

Remplaçant de Vous avez la parole, Elysée 2022 est le nom de la nouvelle grande émission politique de France 2. Le rendez-vous sera pris un jeudi par mois sous la direction du binôme Thomas Sotto et Léa Salamé. Sera également au programme une grande interview en prolongement du 20h dénommé le 20H22. Elle sera présentée par Anne-Sophie Lapix accompagnée de Nathalie Saint-Cricq et Mohamed Bouhafsi, ex célèbre journaliste du foot de RMC.

Toujours sur la chaîne France 2, une autre nouveauté sera J’ai une idée pour la France. Il s’agit d’une émission qui sera présentée par Julian Bugier durant laquelle des diverses suggestions. Ces dernières seront débattues par un jury de citoyens et soumises au vote des téléspectateurs. Il faut préciser que ces suggestions proviennent soit de l’étranger, soit de l’expérience en région.

Un spectacle de premier choix

La chaîne France 5 promet aux téléspectateurs le talk-show quotidien C avec une augmentation de durée de 40 minutes. Aussi accueillera-t-il Mohamed Bouhafsi et Matthieu Belliard, ancien matinalier d’Europe 1. Pascale Clark quant à elle sera chargée d’animer Revu. C’est en effet une variété dominicale du flash de l’actualité Vu.

Futur concurrent de l’émission The Voice All Stars sur TF1, Nagui présentera chaque semaine The Artist. Il s’agit d’un télé-crochet qui sera diffusé en direct et consacré aux auteurs-compositeurs-interprètes. Seul le public aura le pouvoir de voter, et ce, gratuitement. Une émission similaire quotidienne sera animée par Léïla Kaddour-Boudadi sur France 4.

Le programme concocté par l’équipe de France Télévisions pour le compte de la nouvelle rentrée 2021 s’annonce chargé. Toute une variété d’émissions pour tout le monde avec de célèbres animateurs. Tout le monde y trouvera assurément son compte parce que le groupe ne compte mettre personne à l’écart.