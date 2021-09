Clara Morgane : Pour la promotion de son calendrier 2022, l’artiste se fait accompagner d’une star de la téléréalité à la grande surprise de ses abonnés !

Le calendrier 2022 de Clara Morgane est déjà sorti, et la belle est en pleine promotion en ce moment. Alors qu’elle a présenté une petite vidéo à ses fans à ce propos, ces derniers ont reconnu le jeune homme qui l’accompagnait dans le film.

Des calendriers ‘’Clara Morgane’’ dédicacés cette année

La sulfureuse Clara Morgane vient de sortir son calendrier pour l’année à venir, et ses fans en sont déjà tout excités. Comme chaque année, l’artiste de cabaret tient sa promesse et met à la disposition de ses nombreux fans, son calendrier pour l’année à venir. Il comporte toujours des photos très sexy de la mannequin, de quoi faire monter la température rien qu’en les regardant.

Disponible depuis le 8 septembre 2021, Clara Morgane a annoncé la nouvelle à ses chers abonnés. Cette année, elle leur a laissé un petit bonus. En effet, pour ceux qui seront chanceux, la jeune femme leur dédicacera le calendrier qu’ils achèteront. Il faut savoir que dans le lot, il y en a 500 exemplaires qui porteront sa signature.

Pour ce faire, Clara Morgane lance une opération où, les calendriers des chanceux seront dédicacés spécialement avec leur prénom, puis seront livrés chez eux. Ce samedi 11 septembre, la belle devrait balancer le lien en story à 18h. Cette annonce a été suivie de magnifiques photos sexys qui feront partie de ceux que les fans trouveront dans le calendrier 2022 spécial Clara Morgane.

Après cette publication, les commentaires des fans étaient impatients. La beauté de l’actrice a été plusieurs fois soulignée, la plupart des internautes trouvant la jeune femme sublime, magnifique. Les superlatifs n’ont pas manqué pour désigner l’artiste, et tous étaient clairement impatients d’acquérir un exemplaire du calendrier de Clara Morgane. Évidemment, si c’est dédicacé, ce serait encore mieux…

Un invité qui ne fait pas l’unanimité

En plus des belles photos qu’elle a publié sur son compte Instagram pour donner un aperçu de son calendrier à ses fans, Clara Morgane a également posté une vidéo. Il s’agit d’un clip vidéo en noir et blanc réalisé par son mari Jey Olivier. Tout cela est fait dans le but de promouvoir le calendrier, et les internautes sont tombés sous le charme de ces images très… hot !

Nombreux ont été les fans qui ont souligné la beauté et l’esthétisme qui se dégagent du clip, mais surtout, la beauté de la jeune femme de 40 ans. Notons que la jeune mère n’a pas tourné cette vidéo plutôt osée, seule. Cette fois, elle s’est faite accompagnée de sa petite sœur Alexandra, mais également de Bastos.

Si personne n’a rien dit concernant la petite sœur de la productrice, Bastos n’a pas eu le même succès. Certains abonnés de Clara Morgane qui apparemment n’apprécient pas beaucoup Bastos, se sont interrogés sur la raison de sa présence. Il faut savoir que ce dernier est un candidat de téléréalité. Invité par Clara Morgane pour son clip, il n’a pas fait l’unanimité auprès de ses abonnés, mais pour le reste, tout va bien.