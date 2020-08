Christophe Willem : il ose révéler ses plus intimes secrets à la presse people

La vie privée des stars est souvent difficile à préserver. En effet, un grand nombre de célébrités sont contraintes de se cacher, et prennent énormément de temps et de soin à mettre de côté tout ce qui les concerne personnellement. Cela n’est pas particulièrement facile à gérer pour la plupart des stars, et la moindre révélation peut être retenue contre soi, si l’on n’y prête pas attention.

C’est probablement ce qu’a vécu Christophe Willem. Le chanteur est aujourd’hui âgé de 37 ans, il se porte bien, mais il regrette sans le moindre doute d’avoir été trop explicite dans ses révélations à la presse, notamment à propos de sa sexualité. Il revient trois années plus tard sur ces déclarations, en évoquant certains regrets, notamment parce que cela a entaché sa célébrité, de près ou de loin, à l’époque où il les a faites.

Des révélations à propos de sa bisexualité

Christophe Willem n’a jamais véritablement caché qui il est vraiment. Il s’agit d’un jeune homme qui s’assume pleinement, et celui-ci n’y voyait sans doute pas de mal à révéler quelques détails croustillants lors d’une interview. C’est dans le journal Le Parisien, que Christophe Willem a dévoilé certains de ses petits secrets. Il a avoué en effet aimer aussi bien les filles que les garçons à cette occasion. Cette entrevue a donné lieu à de nombreuses questions, et le chanteur a eu le sentiment que l’on s’intéressait davantage à sa vie privée qu’à ses talents en tant qu’artiste. Il en a d’ailleurs parlé quelques mois plus tard, dans l’émission de Thierry Ardisson Salut Les Terriens.

Lors de la diffusion en décembre 2017, il avouait être franchement agacé par le flot de questions qu’il avait reçues à la suite de cette interview. Et visiblement, c’est encore le cas.

Des histoires d’amour bien cachées

Néanmoins, lors de ses premières années en tant que chanteur, à l’issue de son arrivée sur le devant de la scène, celui-ci était plutôt discret concernant ses histoires d’amour. Il fut découvert en 2006 dans À la Recherche de la Nouvelle Star, émission où il a purement et simplement cartonné. Celui-ci a ensuite attiré énormément le regard de la presse, qui se demandait quel type de garçon il pouvait être dans sa vie intime. De nombreuses questions lui furent alors posées, et il répondait systématiquement qu’il ne souhaitait pas s’exprimer sur le sujet. Après avoir remporté le célèbre télé-crochet, Christophe Willem avait donc bien su conserver un certain mystère concernant sa vie privée.

C’est presque 10 ans plus tard, en 2015, que les premières réponses furent données. Il pensait peut-être alors que l’engouement médiatique le concernant était un peu retombé, mais ce n’était visiblement pas encore le cas. À l’occasion d’une interview dans le magazine Têtu, il avoue donc pour la première fois clairement, qu’il est bisexuel. Néanmoins, il n’a pas souhaité en dire davantage, et n’est pas rentré dans les détails comme on a pu le constater.

Une belle vision de l’amour

Christophe Willem s’agace particulièrement qu’on mette l’accent sur l’aspect sexualité de sa révélation, alors qu’il souhaitait surtout partager un beau point de vue sur l’amour. Celui-ci a en effet affirmé que pour lui, l’amour ne connaissait pas de différence de genre, et qu’il s’agissait simplement d’une belle chose qui arrive entre deux personnes.

Même si ses préférences sont dévoilées actuellement, Christophe Willem est toujours resté très discret concernant ses partenaires, et il semble que cela ne changera pas dans le temps.