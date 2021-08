Channing Tatum et Zoë Kravitz : un nouveau couple serait-il sur le point de se former ? La rumeur gonfle !

Les fans des stars et les journalistes sont constamment à l’affût de la moindre rumeur. Il n’en faut pas beaucoup pour provoquer des spéculations, surtout lorsqu’il s’agit d’une histoire d’amour. Il a donc suffi de quelques photos d’une balade à deux, pour faire naître des rumeurs. Celles-ci font état d’une éventuelle union entre Channing Tatum et Zoë Kravitz. Tous les deux ont été aperçus à East Village, alors qu’ils se promenaient à vélo.

Channing Tatum et Zoë Kravitz : une affinité palpable entre les deux amis

C’est le New York Post qui a publié récemment, des photos de Channing Tatum et Zoë Kravitz. Sur les clichés publiés dans le magazine, on peut voir les deux amis très complices. Ils avaient l’air d’apprécier la compagnie l’un de l’autre, et semblaient très heureux. Ils partageaient des éclats de rire, ce qui pouvait laisser penser qu’ils étaient plus que des amis.

Sur les photos on peut voir Channing Tatum tenant le guidon d’un vélo BMX. De son côté, Zoë Kravitz était à l’arrière et entourait l’acteur de ses bras. Cette image est assez parlante n’est-ce pas ? Quoi qu’il en soit ce n’est pas la seule raison pour laquelle on soupçonne une relation.

En effet, au début de l’année, des rumeurs circulaient déjà à propos des deux célébrités. A ce moment, Channing Tatum se remettait tout juste de sa rupture avec Jessie J. Zoë Kravitz quant à elle, annonçait son divorce avec Karl Guzman. Les intéressés n’ayant fait aucun commentaire, les rumeurs se sont vite tassées.

Channing Tatum et Zoë Kravitz : une amitié de longue date qui pourrait évoluer…

Channing Tatum et Zoë Kravitz sont amis et complices depuis bien longtemps. C’est sans doute pour cette raison que la rumeur concernant leur histoire d’amour est si tenace. En effet, après des spéculations qui n’ont reçu aucun commentaire, les fans reviennent à la charge. Ils ont été encouragés par des clichés qui montrent les deux célébrités lors d’une balade.

De plus, en juin dernier, Zoë Kravitz a annoncé ses débuts derrière la caméra. Elle s’apprête à diriger un film dont Channing Tatum fait partie. Aussi, lors d’une interview sur Deadline, on a pu voir les deux célébrités très complices. Channing Tatum a même avoué que Zoë Kravitz lui avait déconseillé de porter les Crocs. Tandis qu’elle présente cela comme le conseil d’une amie, les fans y voient le conseil d’une petite-amie.

Quoi qu’il en soit, ils sont tous les deux célibataires. Après un mariage en grande pompe qui n’a duré qu’une année, Zoë Kravitz est libre de s’engager. Channing Tatum quant à lui, après un mariage, une fille et plusieurs histoires d’amour, est également libre. Il suffit donc d’un peu de patience. S’ils sont en couple, ils finiront par l’annoncer officiellement.