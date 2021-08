Cécile Bois (Candice Renoir) totalise 15 ans de relation : le couple s’est rencontré sur le tournage de Joséphine, ange gardien !

Cécile Bois incarne l’héroïne de la série Candice Renoir dont la diffusion était sur France 2 le vendredi 13 août dernier. L’actrice à succès partage avec son époux l’amour de la comédie depuis plus de 15 années maintenant. Le plus surprenant, c’est que les tourtereaux se sont rencontrés sur le tournage de la fiction.

La rencontre de Cécile Bois et son mari

Très connue des spectateurs de France 2, elle est l’héroïne de la série Candice Renoir diffusée le vendredi 13 août dernier. Avec les années, le visage de Cécile Bois est devenu très connu du quotidien du public. Ce que tout le monde ignore par contre, c’est qu’elle est l’épouse d’un autre acteur au visage familier.

Cécile est plutôt discrète au sujet de sa vie privée alors qu’elle vit une très belle histoire d’amour avec Jean-Pierre Michaël. Ce dernier est également un habitué des caméras puisqu’il a participé à plusieurs tournages. Parmi ces derniers, on peut citer Diane, Camping Paradis, femme flic, Ici tout commence, etc. Mieux, c’est l’acteur qui a doublé Brad Pitt.

De toute évidence, leur rencontre n’est pas exotique dans leur profession. Les chemins des deux amoureux se sont croisés en 2003, sur le plateau d’une série nommée Joséphine, ange gardien. Des années sont passées et le couple vit toujours le grand amour avec désormais deux enfants. Ils ont un foyer avec deux filles de 9 et 11 ans.

L’actrice à travers diverses confidences faites à certains magazines a décrit en quelques mots le bonheur qu’elle vit avec son époux. Elle affirme qu’il lui a appris à s’aimer et qu’il lui fait des compliments parce qu’il la trouve belle. De plus, c’est grâce à lui qu’elle a commencé à mettre des robes et à se sentir plus féminine.

Ce sont des choses qui ont positivement marqué celle qu’on voyait comme « un vrai garçon manqué ».

Cécile Bois désire revoir son agenda pour passer plus de temps avec sa famille

La célèbre actrice repartira bientôt pour le tournage de la 10e saison de Candice Renoir. Cependant, l’épouse de Jean-Pierre Michaël semble vouloir prendre un peu congé des caméras pour passer du temps avec les siens. Il faut noter que l’actrice n’éprouve aucunement l’envie d’abandonner la série de France 2.

Toutefois, récemment infectée par le virus du corona, Cécile Bois souhaite explorer de nouveaux horizons. Elle cherche donc à alléger son emploi du temps pour cette cause, mais également pour avoir du temps pour ses enfants. L’actrice complète en soulignant que ses filles ont atteint l’âge où il leur faut leur maman. Pourquoi ? Parce qu’elles amorcent leur période d’adolescence.

Cécile Bois n’a encore aucune idée de la manière de procéder pour concilier le travail et sa vie de famille. Heureusement, elle peut toujours compter sur son époux Jean-Pierre Michaël pour continuer à être son pilier et lui offrir son soutien.