Carla Bruni : L’ancienne mannequin pose sans complexe pour la couverture d’un magazine !

Carla Bruni n’est plus mannequin, mais elle continue de faire parler d’elle, enchaînant des couvertures de magazines célèbres. La dernière photo postée par l’ancienne 1ère dame de France, la montre très sexy et sans complexe. Aussi, la photo a été réalisée par un photographe réputé, Paolo Roversi.

53 ans et toujours canon !

Chanteuse, ancien top model, avec les années, Carla Bruni n’a rien perdu de sa grâce et de son élégance…, au contraire. L’ancienne première Dame demeure une véritable icône de mode pour de nombreuses personnes. D’ailleurs, à chaque fois qu’elle poste un cliché sur ses réseaux sociaux, ses abonnés en sont à chaque fois éblouis. La belle dame continue quand même de passer devant l’objectif de temps en temps. En effet, il lui arrive d’accepter de prendre la pose pour des magazines. Il y a peu, on se souvient qu’elle est apparue en Une de l’édition coréenne du magazine ELLE. C’était pour le numéro du mois de septembre 2021.

Récemment, l’épouse de Nicolas Sarkozy que l’on connaît pour être proche de sa communauté sur Instagram, leur a révélé qu’un magazine très connu l’avait contacté. Il s’agit d’Égoïste, et on lui a proposé d’apparaître en couverture. De plus, la photo sera réalisée par un célèbre photographe. C’est ainsi que Carla Bruni est apparue en noir et blanc, sur la couverture du magazine en question. Concernant le photographe, il s’agit du grand Paolo Roversi !

La mère de Giulia y apparaît très sexy dans une pose complètement décomplexée. Habillée de noire avec veste noire et une capeline XXL, la belle dame y apparaît riant aux éclats. La veste a été écartée de tout un pan, alors qu’elle a su camoufler astucieusement sa poitrine. Il n’en fallait pas plus pour enthousiasmer les fans, qui se sont répandus en compliments : « « Sublime Carla », « Superbe », « Tellement classe », etc. ». La couverture du magazine apparaît peut-être osée, mais lui va tellement bien…

Elle n’hésite pas à paraître au naturel

Carla Bruni n’a pas besoin d’artifice pour être sublime. D’ailleurs, il lui arrive aussi de poster des clichés où elle apparaît complètement au naturel. A titre illustratif, la belle était déjà apparue toute bronzée pendant l’ouverture de la Mostra de Venise, et surtout sans aucun maquillage.

Pour preuve que cela ne lui cause aucun problème, la mère de famille est encore apparue à peine maquillée dans une vidéo il y a quelque temps. Elle a en effet réalisé une petite vidéo à l’attention de ses abonnés Instagram. Dans l’œuvre intitulée « Read my lips« , on pouvait la voir murmurer son amour à ses fans. Très touchés, ces derniers ont été nombreux à se manifester pour lui témoigner également leurs affections de différentes manières.

Cette publication semblait bien spontanée, et Carla Bruni s’assume parfaitement telle qu’elle est. On se rappelle que lors d’une interview donnée à un magazine il y a un an environ, la chanteuse a été claire. En effet, le sujet de la chirurgie esthétique avait été évoqué pour lutter contre la vieillesse. Elle a répliqué immédiatement : « Pour avoir l’air tout bizarre ? Non. Je n’aurais pas l’air plus jeune pour autant. Je crois qu’il vaut mieux faire l’honneur à la beauté, comme le chante Jean-Louis Murat. »… Voilà qui est limpide !