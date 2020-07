Camping Paradis – Que devient Géraldine Lapalus qui interprétait Amandine ?

Alors que le public a pu la découvrir dans « Camping Paradis » sur TF1, son départ en 2016 a créé un grand vide parmi l’équipe de la série.

Depuis quelques jours, la première chaîne de France a décidé de rediffuser les meilleurs épisodes de son incontournable « Camping Paradis ». Pour les téléspectateurs, c’est avant tout l’occasion de revoir des acteurs qui ont quitté leur rôle depuis, à l’image de Géraldine Lapalus. En effet, celle qui jouait Amandine est partie voguer vers d’autres terres, et se fait particulièrement discrète depuis.

Que devient Géraldine Lapalus depuis son départ de Camping Paradis ?

Géraldine Lapalus est née en novembre 1979 dans la ville de Marseille. Très jeune, elle se passionne déjà pour la comédie, au point d’organiser des petits spectacles avec ses amis. En plus de ses études, à l’âge de 17 ans, elle décide néanmoins de se lancer dans une carrière de mannequin, tout en passant son bac STT et son BTS. Il faut attendre 2001 pour que la jeune femme se fasse remarquer, et intègre le casting du sitcom « Le Groupe », sur France 2, à côté d’une autre personnalité bien connue, Sandra Lou. Au bout de 68 épisodes, la série est arrêtée par la chaîne, la jolie brune choisie de poursuivre des cours de théâtre à l’école Pygmalion de Paris. Pendant ce temps, elle fait quelques apparitions à droite à gauche, comme dans la série « Sous le soleil » en 2002 ou dans « Plus belle la vie » le temps de quelques épisodes.

Enfin, en 2006 elle obtient l’un des rôles principaux de la nouvelle fiction de TF1, « Camping Paradis », aux côtés de Laurent Ournac, Princess Erika et Jennifer Lauret. Durant les 6 années où elle a participé à cette série, elle continue malgré tout les contrats publicitaires, et peaufine son jeu d’acteur en faisant un stage au Cours Florent.

En 2016, après plus d’une trentaine d’épisodes de « Camping Paradis », elle décide de quitter son rôle d’Amandine, même si elle revient pour un épisode en 2018, avant de repartir à nouveau.

Après de multiples rebondissements et aventures vécues avec l’équipe du camping de TF1, Géraldine Lapalus fait donc ses adieux à la série, pour vivre de nouvelles expériences professionnelles, ce qui entraîne le départ d’Amandine elle aussi, partie passer une formation à Paris.

Depuis cette année-là, la comédienne est notamment passée par le programme court « À votre service », diffusé sur la chaîne MCE.

En 2018, elle apparaît dans le film « La Légende » de Florian Hessique.

C’est sur les plateaux télévisés qu’elle se fait le plus remarquer, et notamment dans « Fort Boyard », en 2017 et 2019, ou encore dans « Stars sous hypnose ». À partir de janvier 2021, ses admirateurs pourront également l’admirer dans une tournée théâtrale, avec la pièce « Tsunami », aux côtés de Patrick Préjean. En attendant le début de cette nouvelle vie, Géraldine Lapalus peut se consoler dans les bras de son chéri, Julien Sassano, qu’elle a épousé le 29 septembre 2012, et qui lui a donné une magnifique petite fille en mars 2013.