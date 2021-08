Camille Santoro : la star de l’émission Familles nombreuses s’affiche à la plage avec Alba, sa petite dernière… Les abonnés sont conquis !

Camille Santoro, mère de famille comblée, est actuellement en vacances avec toute sa troupe. A cette occasion, elle publie une photo d’elle et de sa petite dernière, Alba. C’est un événement important, car il s’agissait d’une première pour Alba. En effet, elle n’avait encore jamais eu l’occasion de découvrir le sable ou la mer.

La famille Santoro : une famille pas comme les autres

En France, le taux de natalité est en baisse constante. Les couples sont de plus en plus réticents à l’idée d’avoir plusieurs enfants. Cependant, ce n’est pas le cas pour tous. En effet, la famille Santoro est bien décidée à s’agrandir autant que possible. C’est d’ailleurs ce qui lui a valu une place de choix dans l’émission Familles nombreuses.

Cette émission est très appréciée, car elle est suivie par plus d’un million de téléspectateurs. Elle met à l’honneur douze familles, dont celle de Camille Santoro. La jeune femme s’est démarquée car elle présente une particularité. Camilles est devenue mère de cinq enfants avant ses 30 ans. La famille se compose donc du couple Camille et Nicolas, et des enfants : Alessio, Nino, Emie, Mattia et Maé.

Camille Santoro fait actuellement parler d’elle car sa famille s’est encore agrandie. Elle a en effet accueillie le 24 mars dernier, une magnifique fillette nommée Alba. Emie sa grande sœur est plus que ravie, car elle se sentait seule avec 4 frères. Les parents également sont ravis de l’arrivée de la petite Alba. Ils n’hésitent pas à l’afficher sur les réseaux sociaux. La famille compte donc désormais 6 enfants.

Camille Santoro en vacances : elle prend une photo avec Alba à la plage !

Camille Santoro semble complètement gaga de sa petite dernière. Elle partage régulièrement des photos et des vidéos où on les voit ensemble. Récemment, elle a partagé une photo de son voyage au bord de la mer avec Alba. C’était une première pour Alba, mais pas pour ses frères et sœurs. Camille profite en effet de cette escapade seule avec ses 6 enfants.

Après des vacances en famille à Santorin, elle a décidé de partir seule avec les enfants. C’était pour elle l’occasion de profiter encore du soleil avant la fin de l’été. Cette escapade représente aussi un défi pour elle, car elle se retrouve seule avec la troupe. Toutefois, d’après ses clichés, elle semble s’en sortir à merveille.

La mère de famille a l’air plus comblée et plus épanouie que jamais, surtout sur sa dernière photo. On peut la voir tenant délicatement Alba, toutes les deux en blanc. C’est un magnifique cliché qui a reçu de nombreux commentaires touchants de la part des internautes.

Après ce voyage qui marque la fin de ses vacances en famille, Camille Santoro reprendra ses activités. On pourra aussi revoir à nouveau la famille dans de nouveaux épisodes de l’émission familles nombreuses.