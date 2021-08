Camille Santoro : Elle poste une photo de son fils Mattia qui ressemble énormément à son père !

C’est l’entente parfaite entre Camille Santoro et ses abonnés sur Instagram. La jeune dame ne rate pratiquement aucun moment pour donner de ses nouvelles et partager ses joies avec ses abonnés. D’ailleurs, le récent cliché qu’elle a publié le 30 août dernier a permis à ses abonnés de mieux visualiser son fils Mattia. La ressemblance entre ce dernier et son père est frappante. Suivez-nous pour en savoir plus dans la suite.

Une mère comblée qui ne le cache pas

Camille Santoro n’a que 29 ans. Jeune maman, il n’y a pas l’ombre d’un doute que la belle blonde est remplie de bonheur que lui procure sa famille. Elle n’hésite pas à faire profiter de sa joie de se lever chaque matin avec sa communauté. Si vous cherchez une des plus belles familles sur les réseaux sociaux, Camille Santoro fera certainement partie du lot.

C’est dans cette optique de partage de sa bonne humeur que Camille a récemment partagé une image d’un de ses fils. Mattia, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est non seulement très beau, mais reprend le visage intégral de son père. Une photo qui a laissé tous les abonnés de Camille Santoro sous le charme.

Une ressemblance indiscutable

Sous l’image postée sur son Instagram, Camille Santoro avait laissé une légende. ‘’Mattia d’amour’’ pouvait-on lire, suivi d’un cœur blanc et bleu. Alors que certains internautes étaient subjugués et laissaient plusieurs commentaires, d’autres avaient fait une remarque.

En effet, le petit Mattia ressemble énormément à son père. Les posts de Camille Santoro ne restent jamais sans réactions. Quelques heures après avoir partagé la photo de l’un de ses fils, la publication a été bombardée de commentaires positifs.

Une récente photo de son dernier enfant à la plage

Le vendredi 20 août, Camille Santoro avait posté une photo d’elle et de son dernier enfant sur Instagram. Encore en pleines vacances, la jeune maman portait sa petite fille dans ses bras. Il s’agissait de la première fois où elle amenait Alba à la plage. « Première plage pour Alba. Elle a adoré et je dois dire que je garde un super souvenir de cet après-midi à la mer avec les enfants », pouvait-on lire.

Camille Santoro se réjouit énormément de ses enfants qui, selon elle, adorent l’eau. Toutefois, Mattia qui ressemble de plus en plus à son père est plutôt craintif.

Une mère indépendante

On se souvient que le 17 août dernier, la jeune maman avait partagé sur les réseaux sociaux un cliché de deux de ses fils. Elle faisait comprendre à sa communauté qu’elle se mettait en route pour aller profiter d’un peu de soleil. Toutefois, ce qui a le plus étonné ses abonnés, c’est le défi que la jeune maman a relevé. Elle est en effet partie seule en compagnie de ses six enfants. Sûre d’elle, Camille Santoro avait lancé « Mais tout ira bien ».

Comme on pouvait s’y attendre, la jeune mère de famille a reçu des tonnes de commentaires de personnes surprises par sa détermination. Voyager en compagnie de ses nombreux adorables enfants sans aucun autre adulte pour l’aider est un acte de bravoure.