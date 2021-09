Ça commence aujourd’hui : Faustine Bollaert crée un gros malaise en évoquant l’âge de Jean-Marc Généreux !

Dans l’émission « Ça commence aujourd’hui » du vendredi 24 septembre, Faustine Bollaert a reçu Jean-Marc Généreux. C’était une édition spéciale Stars Québécoises que proposait l’animatrice. L’invité du jour est connu pour être habituellement très souriant. Malheureusement il s’est vu confronté à une situation embarrassante sur le plateau.

Ça commence aujourd’hui s’intéresse aux stars québécoises

L’émission « Ça commence aujourd’hui » de ce vendredi était assez spéciale. En effet, l’animatrice Faustine Bollaert a proposé une émission sur le thème : Stars québécoise : pourquoi on les aime tant ? Elle a reçu pour l’occasion, plusieurs invités parmi lesquels se trouvait Serge Dupire. C’est un comédien aux yeux bleus qui s’est fait connaître dans « Plus belle la vie ». Il faisait partie du casting depuis le début, et continue l’aventure jusqu’à aujourd’hui.

Sur le plateau, il y avait également Christian Milette. On l’a vu sur « Danse avec les Stars ». Une autre figure emblématique de cette émission de danse était aussi présente sur le plateau de Ça commence aujourd’hui. Il s’agit de Jean-Marc Généreux. Il a longtemps été jury dans l’émission « Danse avec les stars » sur TF1. Aujourd’hui il a le plaisir d’animer un show spectaculaire sur France 2. Bien entendu, il continue également sa carrière au Québec.

Faustine Bollaert s’égare avec des allusions sur l’âge de Jean-Marc Généreux

L’animatrice de l’émission « Ça commence aujourd’hui » semblait vraiment ravie de recevoir Jean-Marc Généreux. En effet, Faustine Bollaert s’est longtemps entretenue avec lui sur le plateau. Elle a évoqué sa famille, son parcours, et même son enfance. Elle a également parlé de la fille de Jean-Marc Généreux, Francesca. Malheureusement, elle a aussi abordé un sujet qui fâche : l’âge de son invité.

A la lecture de la fiche sur l’homme des médias, Faustine Bollaert découvre son âge. Il est âgé de 58 ans, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne les fait pas. Bien entendu l’animatrice ne fait pas l’erreur de divulguer l’information sur le plateau. Toutefois, elle avoue être tombée des nues en voyant l’âge de son invité.

Elle tente de s’attarder sur le sujet et en fait même une devinette. Elle interroge Christèle Albaret pour lui faire deviner l’âge de Jean-Marc Généreux. Celle-ci suppose 42 ans au hasard, bien loin du compte. Pourtant l’homme semble très mal à l’aise. Faustine Bollaert qui se rend compte de la situation et demande explicitement à son invité si on ne pouvait pas parler de son âge.

Il n’a pas hésité à rétorquer en exprimant clairement son mécontentement. Il s’exclame : « Ça me fout les boules, non, on ne peut pas ». L’animatrice a tenté tant bien que mal de mettre son invité à l’aise. Malheureusement, le mal était déjà fait. Jean-Marc Généreux est donc resté insensible au compliment de Faustine Bollaert, lorsque celle-ci lui confie qu’il ne fait pas du tout son âge.

Il faut espérer que cette mauvaise note ne marquera pas négativement le célèbre homme des médias québécois. Le grand sourire qui le caractérise est ce qu’on apprécie le plus chez lui !