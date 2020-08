Ce jeudi 20 août, le journal Paris Match l’évoque : Brigitte Macron aurait souffert d’un « coup de mou », suite au départ de ses petits-enfants. Après avoir passé du bon temps auprès d’eux, et avoir profité de ses vacances au sein de la présidentielle maison de famille, l’épouse du chef de l’Etat aurait accusé le coup suite au point final de cette pause estivale.

Une demeure réaménagée pour accueillir la famille de Brigitte Macron

Arrivés au Fort de Brégançon le 31 juillet dernier, les trois enfants de la professeure sont arrivés avec leurs compagnons respectifs, ainsi qu’avec les sept petits-enfants qui composent la tribu.

Une réunion familiale au complet : Sébastien, Laurence et Tiphaine ont chacun veillé à venir avec partenaire et bambins pour honorer au mieux des vacances méritées.

D’autant que la première dame n’aurait pas eu l’occasion de revoir ses petits-enfants depuis la période de confinement.

« Nous étions très heureux d’être tous ensemble, confie-t-elle au magazine Paris Match, nous étions quinze. Cousins et cousines fonctionnent comme une fratrie. Leur présence nous a fait un bien fou à tous les deux. Quand ils sont là, nous ne sommes pas président et épouse du président, nous sommes Mamibibi et Daddi, c’est la liberté. C’est très important et très stimulant d’être dans ce rôle.”

Une séparation difficile donc, après plusieurs semaines d’un bonheur paisible : “Les joyeuses cavalcades entre cousins ont laissé la place à un calme absolu. Le silence imprègne de nouveau le fort de Brégançon« ajoute la première dame.

Après les petits-enfants, une invitée d’un autre genre au Fort de Brégançon

Un coup de mou clairement formulé par la première dame, qui assure dans les colonnes de Paris Match avoir su se remettre de cette petite baisse de régime.

L’heure semble en effet à la reconcentration pour le couple présidentiel.

La rentrée 2020 semble chargée pour Emmanuel Macron, qui accueille actuellement au Fort de Brégançon la chancelière Angela Merkel. Une façon d’amorcer la reprise sous le soleil de la Côte d’Azur, et de resserrer les liens entre les deux chefs d’Etat.

La visite d’Angela Merkel représente une grande première pour celle qui n’a encore jamais été invitée à découvrir la résidence d’été de la présidence française.

Une excursion dans le Var, pour ouvrir sereinement les dossiers importants de l’automne à venir.

Une rentrée chargée

Suite à cette visite au Fort, le couple présidentiel devrait quitter prochainement sa résidence varoise. Le mois de septembre devrait être ponctué pour Emmanuel et Brigitte Macron de nombreux dossiers à gérer, et d’événements dans le calendrier.

En tête de liste, l’Elysée a d’ores et déjà évoqué le regain de cas à déplorer en raison de l’épidémie de Coronavirus, les crises maliennes et libanaises, le calendrier européen dont certaines échéances se rapprochent, ou encore le Brexit.

De son côté, Brigitte Macron a souligné son désir de soutenir sa fille Tiphaine, à l’heure de l’un de ses plus grands projets. A 36 ans, l’avocate de profession Tiphaine Auzière, fille cadette de Brigitte Macron, semble suivre les pas de sa mère et s’intéresser à l’éducation française.

En souhaitant présider un lycée d’excellence « accessible à tous », la jeune femme a affirmé au Parisien vouloir « donner à tous les élèves une chance de suivre un enseignement de qualité ». Un lycée qui se veut d’un genre nouveau, comme en témoigne son nom : « Autrement ». Ouverture prévue pour le 1er septembre prochain, dans le 16ème arrondissement de Paris.