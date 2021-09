Booba traite Franck Gastambide de fumier : Canal+ rétorque d’une manière assez amusante !

Ce jeudi 23 septembre 2021, Booba s’est exprimé sur Twitter. Il adresse un message plutôt violent à l’endroit de Franck Gastambide. Ce dernier est le réalisateur de la série « Validé ». Booba l’accuse de l’avoir saboté auprès de Canal+, et ne mâche pas ses mots. La chaîne a répondu par la suite en niant ces accusations. Elle fait aussi une proposition assez surprenante au rappeur.

Booba règle ses comptes en public une fois de plus !

Y m’a mis une Fatouah chez Canal + ce fumier 🤣 J’allais prendre 150K pour une apparition dans le film de Kad!!! J’aurai pu envoyer un mandat à ton gars 🤷🏾‍♂️ La roue tourne Franckie 🏴‍☠️ pic.twitter.com/FSq3UBei41 — Booba (@booba) September 23, 2021

Booba est l’un des rappeurs les plus connus dans le monde. S’il se démarque par son talent dans la musique, il s’est aussi fait connaître pour ses nombreux affrontements verbaux. En effet, le rappeur n’hésite pas à régler ses comptes sur les réseaux sociaux. On a d’ailleurs assisté à plusieurs affrontements entre lui et d’autres rappeurs. Il est même allé plus loin avec le rappeur Kaaris, son plus grand rival. Les deux hommes se sont affrontés physiquement dans un aéroport à Paris.

Ce n’est donc plus un secret. Booba qui se fait appeler le Duc de Boulogne, ne laisse rien passer. Lorsqu’il se fait attaquer sur les réseaux sociaux, il rétorque à coup de messages assassins et d’attaques verbales en tout genre. Ses messages incendiaires sont publiés soit sur Instagram, soit sur Twitter. Les stories du rappeur sont donc régulièrement animées. Cette fois-ci, Booba est au centre d’un autre conflit. Il ne s’en prend pas à un rappeur, mais plutôt à un réalisateur, le célèbre Franck Gastambide.

La réponse de Canal+ à Booba dans l’affaire Franck Gastambide

Ahhh merci @canalplus j’étais vraiment triste je suis rassuré 😎🤝🏴‍☠️ pic.twitter.com/jYAOqk3iUC — Booba (@booba) September 25, 2021

Le réalisateur Franck Gastambide est très connu à Canal+. Il y a fait ses débuts en tant que réalisateur. C’est ainsi qu’il a pu devenir aujourd’hui l’instigateur d’un grand show qui cartonne sur la chaîne. Il s’agit bien sûr de sa série « Validé ». Le public aura d’ailleurs droit à une deuxième saison qui devrait être diffusée dans les semaines à venir.

Lors de la première diffusion de la série, le rappeur Booba avait donné un avis sur l’œuvre du réalisateur. Il s’est montré très critique, en traitant la série de « Récup de bobo en manque de sensations fortes ». Il avait également affirmé qu’on ne le prendrait jamais à suivre la série. C’était en 2020.

Après tout ce temps, il semblerait qu’il y ait toujours de la tension entre Booba et Franck Gastambide. En effet, le rappeur accuse le réalisateur de « Validé », de lui avoir fait manquer un gros contrat chez Canal+. Il ne mâche pas ses mots : « Y m’a mis une Fatouah chez Canal + ce fumier ! J’allais prendre 150K pour une apparition dans le film de Kad !!! J’aurais pu envoyer un mandat à ton gars. La roue tourne Franckie ».

C’est ce message qu’il a publié sur Twitter jeudi dernier. Franck Gastambide n’a pas répondu à cette attaque de Booba. Par contre, Canal+ a tenu à rétablir la vérité. La chaîne répond sur Twitter et en profite pour faire une proposition au rappeur : « Cher Duc, vous êtes mal informé, pas de piraterie chez nous. Chauds pour un remake de notre pub des codes ? ».

Suite à cela, Booba s’est calmé, sans pour autant s’excuser auprès du réalisateur. Quoi qu’il en soit, il pourrait bientôt faire son apparition dans une série Canal+.