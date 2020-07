Booba : Il rend un hommage sur Instagram à son ami MHD !

Vu sur la toile ce week-end : MHD sur la story Instagram du rappeur Booba en train de s’ambiancer dans sa voiture, sur un morceau de B2O ! Un bel hommage à ce dernier, enfermé en prison depuis plus d’un an.

Booba, son geste de soutien à MHD

C’est une histoire qui a fait le tour du net ! Depuis janvier 2019, le rappeur MHD séjourne à la Prison de santé suite à une affaire de rixe entre bandes rivales qui a dégénéré. En effet, au cours de cette bagarre, un jeune homme de 23 ans est décédé. Même si pour le moment le procès n’a pas encore eu lieu, le rappeur de 25 ans est dans l’obligation d’attendre les suites de l’affaire derrière les barreaux.

Alors qu’il était à l’apogée de son art, cette triste histoire a quelque peu mis fin à son succès et on entend de moins en moins parler de lui. Néanmoins, son ami Booba a essayé de le remettre dans la lumière dans l’une de ses stories Instagram !

En effet, le célèbre rappeur a partagé une ancienne vidéo de MHD en train de prendre plaisir sur l’un des morceaux de B2O. On peut voir MHD au volant de sa voiture, s’ambiancer sur le son « Futur », paru en 2012.

Même si la vidéo n’est pas inédite, le but de ce partage était de montrer un peu de soutien au rappeur en prison, dont il est resté proche. Avant le terrible épisode qui a valu à MHD une peine de prison, les deux amis étaient sur le point de sortir une collaboration inédite !

Booba, il reste le roi du clash

Même s’il peut avoir des moments de nostalgie, la plupart du temps, le roi du rap préfère jouer à son jeu préféré : le clash. En effet, Booba, célèbre depuis de nombreuses années à bâtit son empire grâce à ses paroles acérées et son sens de la repartie. Et dans le milieu du rap, il est incontestablement l’un des meilleurs à ce jeu-là !

Et en période de confinement, personne n’est épargné par les plaisanteries du papa poule ! Pas même sa famille, puisqu’il y a quelques jours, le célèbre rappeur se moquait ouvertement de son fils, Omar sur les réseaux sociaux.