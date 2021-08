Bilal Hassani et Cassem Jebrouni en couple : baiser enflammé et déclaration d’amour pour enflammer la toile… La température monte !

Bilal Hassani et son amoureux Cassem Jebrouni vivent la pleine romance. Les deux tourtereaux profitent sans réserve des dernières journées de la saison d’été. Ils se sont offert une belle soirée dans un night-club sur Paris et prennent des clichés dans un photomaton.

L’amour fou entre Cassem et Bilal

Ils sont tellement beaux ensemble ! Cassem Jebrouni et Bilal Hassani ont beaucoup d’amour à revendre. Sur Instagram, on peut voir un cliché de leurs chaudes soirées d’été. Lors d’une soirée parisienne dans une boîte de nuit, l’interprète et son homme, le styliste, se sont faufilés dans un photomaton. Envahis par la chaleur au point d’en avoir les cheveux mouillés, Bilal et Cassem s’embrassent passionnément.

L’une des photos qui immortalisent ce moment a été publiée sur la toile par le chanteur. En légende, Bilal met un message dans lequel il affirme que ses sentiments pour le styliste étaient inattendus. Il complète en mentionnant que leur amour est parfait et qu’il a obtenu ses promesses. Tout cela ne fait que prouver à quel point le beau Bilal est épris d’amour pour son Roméo.

Comme si cela ne suffisait pas, c’est au tour du mignon barbu de publier le même cliché sur sa story Instagram. Toute cette romance date du 21 août dernier après que les deux amoureux auraient passé une agréable soirée au FAUST. Il s’agit d’un établissement de nuit situé au 7e arrondissement parisien.

Très peu de followers ont pu se tenir face à toute cette connexion entre les amoureux. Leur première fan, Nabilla, s’est empressée de saisir l’occasion pour leur laisser un coquin message après leur post. On peut lire : « Mes bb ça », avec des émojis cœurs.

Bilal Hassani, l’homosexuel qui s’assume contre vents et marées !

Bilal Hassani est considéré par la jeunesse LGBT+ française comme son icône. La raison est qu’il ne cache nullement ses orientations sexuelles depuis son coming-out en juin 2017. Il a pourtant toujours pu compter sur le soutien sans défaillance de sa mère et assume complètement sa relation avec Cassem. L’artiste ne semble pas vouloir cacher tout le bonheur que lui procure son couple.

Bilal Hassani n’hésite pas à afficher sa joie sur les réseaux sociaux, et ce, sans cesse. D’ailleurs, sur cette photo récemment publiée sur Instagram, on peut clairement le voir embrasser avec passion son compagnon. Ce cliché a sans doute fait son effet comme on pouvait s’y attendre.

Au moment de rendre officielle sa relation avec Cassem Jebrouni, Bilal était dans une jupe de la Maison Cassem. C’est la marque dont le chanteur sur son compte Instagram promet le lancement prochain. Inutile de préciser à quel point tout le monde a hâte de voir plus d’articles de cette marque. Certainement, l’interprète de Baby se chargera de se vêtir de ces nouvelles créations.

On peut donc affirmer que les jeunes artistes ont du pain sur la planche pour cette rentrée.