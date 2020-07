Bernadette Chirac – Seule, elle ne serait pas au top de sa forme !

Certains hommes politiques marquent plus que d’autres, à l’image de Jacques Chirac qui, d’après de récents sondages, laisse un excellent souvenir à la majorité des Français.

Si ses décisions en tant que président de la République n’ont pas toujours fait l’unanimité, l’homme reste dans l’esprit de beaucoup pour sa sagesse écologique et son humour sans faille.

Bernadette Chirac serait dans un état alarmant

Depuis que Jacques Chirac est décédé, la rumeur court selon laquelle sa femme, Bernadette, connaîtrait un déclin important de sa santé. En effet, nombreux sont les proches à s’inquiéter pour elle, suite à la perte de son pilier, avec lequel elle a été mariée plus de 50 ans. On imagine bien qu’il doit être difficile pour une femme de son âge d’apprendre à vivre sans celui qui a partagé votre vie pendant plusieurs décennies. Ainsi, alors que son état de santé s’était déjà aggravé avant la mort de son époux, la disparition de celui-ci aurait rendu sa veuve encore plus faible qu’elle ne l’était déjà. D’après l’une de ses fidèles collaboratrices, Catherine Besançon, Bernadette Chirac serait même profondément meurtrie depuis cet événement. Une nouvelle d’une grande tristesse, puisque la première dame, toujours très investie dans des causes humanitaires, reste populaire, au même titre que son époux, dans le coeur des Français.

Les propos polémiques de Bernadette Chirac sur son mariage

Il y a quelques années, Bernadette Chirac n’avait pas manqué de se confier un peu plus concernant son mariage avec le célèbre homme politique. Très éprise de lui dès sa jeunesse, cette dernière ne cachait pas non plus que leur mariage s’était imposé pour des considérations bien différentes des sentiments habituels.

Alors qu’ils se sont rencontrés en 1951, sur les bancs de Sciences-Po, c’est en 1956 qu’ils se marient. À ce sujet, l’ancienne première dame avoue sans détour qu’il ne s’agissait pas seulement d’un mariage d’amour, mais également d’un mariage d’ambition.

En effet, au cours de la carrière de son mari, Bernadette Chirac s’est montrée très investie à ses côtés, menant également en parallèle une carrière de politicienne aguerrie, comme le prouve son statut de conseillère générale de la Corrèze entre 1975 et 2015.

Bernadette Chirac, confinée à son domicile

Comme la majorité des Français, Bernadette Chirac est confinée chez elle, afin de la protéger du coronavirus. Du haut de ses 86 ans, la veuve de Jacques Chirac est effectivement considérée comme une personne à risque, et fait l’objet d’une attention toute particulière. Son petit-fils, Martin Rey-Chirac, donne d’ailleurs de ses nouvelles dans les médias, confirmant que celle-ci est très fragilisée par les épreuves qu’elle a subies ces dernières années, à savoir les décès de sa fille Laurence et de son mari. Il assure néanmoins qu’en cette période d’épidémie, sa grand-mère se porte aussi bien que possible.

Biographie express de Bernadette Chirac

Date et lieu de naissance : 18 mai 1933 (Âge: 86 ans), à Paris, en France

Époux : Jacques Chirac (mariés de 1956 à 2019)

Enfants : Claude Chirac, Anh Đào Traxel, Laurence Chirac

Taille : 1m67

Faits notables : Faite Chevalier de la Légion d’honneur en mars 2009 ; Titre de Dame grand-croix de grâce et de dévotion de l’ordre souverain de Malte ; Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France de 1994 à 2019

N’oublions pas que Bernadette Chirac a été une Première Dame très intègre, discrète et toujours prête à aider les bonnes oeuvres caritatives. Elle est d’ailleurs à l’origine des pièces jaunes qui connaissent toujours un franc succès même si le format a quelque peu évolué afin de s’adapter aux nouvelles tendances. La perte de son mari a toutefois chamboulé son quotidien.

Bernadette Chirac restera pour les Français l’une des Premières Dames les plus élégantes. Elle a longtemps été comparée au Kennedy puisqu’elle avait une certaine prestance lorsque son mari était encore aux commandes de la France. Aujourd’hui, elle est très loin des paillettes et de la visibilité médiatique, elle est seule puisque son mari est décédé il y a quelques mois et toute la France avait été émue.