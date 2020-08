Afida Turner : le business du fameux body de TPMP !

Célèbre pour ses nombreuses interventions médiatisées, Afida Turner prend toujours un malin plaisir à se faire remarquer, peu importe où elle passe.

Récemment, c’est dans l’émission « Touche pas à mon poste » qu’elle a une fois de plus marqué les esprits, non seulement en déblatérant toute une ribambelle de théories du complot sur le coronavirus, mais également en s’affichant dans une tenue des plus provocantes, qui n’a pas manqué de faire rire aux éclats les internautes.

Afida Turner, une star généreuse

Après cette énième sortie remarquée de la chanteuse, celle-ci n’a pour autant pas perdu le nord, prouvant que sous son air de femme extravertie, et parfois borderline, on ne va pas se mentir, elle avait aussi et surtout un grand cœur.

Ainsi, Afida Turner a décidé de mettre en vente le body rouge qu’elle portait lors de l’émission de Cyril Hanouna, « Ce soir chez Baba », du jeudi 2 avril dernier.

Toutefois, la recette de cette vente ne lui reviendra pas, puisque la plus américaine des françaises souhaite en faire don à la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, dont la présidente n’est autre que Brigitte Macron. Si certains internautes se moquent déjà du geste de la « tigresse », comme elle aime se surnommer, on peut néanmoins saluer l’initiative qui reste très honorable, quoi qu’un peu cocasse.

«Je mets en vente le body Afida Turner afin de pouvoir faire un don au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France», a-t-elle annoncé via son compte Twitter, n’hésitant pas à rajouter une adresse email pour la contacter.

Sans nul doute, c’est une décision qui va faire un heureux !

DEAR FANS JE METS EN VENTE LE BODY AFIDA TURNER AFIN DE POUVOIR FAIRE UN DON

Au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France https://t.co/9Ftkp7f8ze

ACHETE le Afida turner body De TPMP : pay pal payment contact@afidaturner.com pic.twitter.com/kz98pzu7Fm — Afida Turner (@AfidaTurner) April 7, 2020

La chroniqueuse de TPMP, Géraldine Maillet, recadre Afida Turner en direct

Hier soir, mardi 7 avril, Afida Turner était une fois de plus en duplex chez Cyril Hanouna.

Le buzz amenant le buzz, il faut croire que l’animateur a trouvé sa nouvelle pépite pour au moins quelques jours…

Quoi qu’il en soit, habillée encore une fois dans une tenue qui ne laissait aucun secret sur son anatomie, la chanteuse s’est confrontée à la verve de la chroniqueuse Géraldine Maillet. Des heures difficiles pour la star, qui s’était déjà expliquée la veille avec Matthieu Delormeau.

Afida Turner devait exprimer son avis sur la question « Jean-Pierre Pernaut demande aux Français de porter des masques : est-ce son rôle ? ».

Géraldine Maillet n’a pas arrêté d’être interrompue par la chanteuse, pendant qu’elle essayait de donner son avis.

La chroniqueuse a rétorqué à la femme du fils de Tina Turner depuis 2007, Ronnie, qu’elle criait beaucoup, mais qu’on ne l’entendait pas du tout.



Une intervention ponctuée d’un débat ô combien important, concernant la taille de bonnets des deux femmes. Un vrai plaisir pour les yeux et les oreilles (ou pas) !

Cyril Hanouna s’est alors offert une publicité très sympathique en faisant intervenir Afida Turner et elle n’est pas la seule à avoir accepté son invitation.

D’autres personnalités ont pu s’offrir une petite visibilité sur C8.