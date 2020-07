Affaire Conclue : coup de gueule d’une fan qui tacle violemment l’émission

Pour ceux qui ne connaissent pas, Affaire Conclue est une émission présentée par Sophie Davant. Le but premier consiste à vendre des objets de valeur alors que des collectionneurs sont présents autour de la table pour que les enchères montent. Le personne peut alors accepter ou refuser cette offre. Il y a quelques jours, Pierre-Jean Chalençon partageait son envie de partir à cause des polémiques qui s’invitaient sur le Web. Aujourd’hui, une fan de ce programme a décidé de passer un coup de gueule monumental.

Ça se transmet de génération en génération et c'est pour ça que je viens le vendre … #affaireconclue — calista (@CMrni) July 8, 2020

Affaire Conclue perd de son âme au fil des jours

Sophie Davant a un rôle assez classique dans l’émission puisqu’elle doit seulement la présenter et questionner les candidats. Ces derniers se retrouvent ensuite devant des acheteurs et il y a des personnalités très spécifiques. Les fans de l’émission attendent toutefois de savoir si Pierre-Jean Chalençon sera remplacé dès la rentrée. Les polémiques ont été nombreuses et il a décidé de partir. Il a tout de même lancé un petit tacle notamment en précisant que les rediffusions intempestives n’étaient pas forcément intéressantes. En ce qui concerne cette fan qui a publié une lettre dans Télé-Loisirs, elle a décidé de partager son mécontentement.

La vendeuse n'a pas l'air ravie des fous rires stupides de SD. #affaireconclue — Calèche 31. (@galodolo) July 3, 2020

Affaire Conclue est une émission sympathique, mais elle perd un peu de son âme, car elle estime qu’il s’agit plutôt d’une vente de charité .

. Les acheteurs ne sont pas assez critiques, ils se laissent attendrir par les propos des candidats et ils finissent par acquérir tout ce qui passe.

Les vendeurs ont désormais des astuces pour réussir à capter l’attention, car il y a toujours une bonne raison pour expliquer leur présente.

Le "DRAME" = Chalençon qui quitte Affaire conclue 😂 pic.twitter.com/eTNVtfLCRt — François & Pascal (@Leblogtvnews) July 8, 2020

Ils se présentent dans Affaire Conclue pour combler des proches, offrir un voyage à un enfant ou encore pour subvenir aux besoins de personnes qui sont dans une situation difficile. Pour cette téléspectatrice, Affaire Conclue n’est plus une émission aussi réjouissante. Il faut savoir que le programme reste simple puisqu’il permet tout de même à des candidats de se débarrasser en échange d’une certaine somme d’argent d’objets plus ou moins de valeur.

Chers amis, une idée lumineuse : étant parti d’affaire conclue je propose à la production d’engager Sibeth N’Diaye, au chômage ce soir, pour prendre la relève ! Affaire Conclue !? @France2tv @warnerbrosfr @jeanlouistv — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) July 6, 2020

Des acheteurs trop sympathiques dans Affaire Conclue

Si certains ont le même avis sur le Web, d’autres apprécient tout de même ce programme qui a réussi à survivre après le coronavirus. Pendant la crise sanitaire, les émissions ont été nombreuses à s’arrêter à cause des conditions de tournage. Sophie Davant avait tenté de proposer une version à la maison qui n’avait pas remporté le succès escompté. Aujourd’hui, la présentatrice revient dans un format un peu plus traditionnel, mais les acheteurs pour cette fan sont beaucoup trop sympathiques avec les candidats. Acceptent-ils trop vite de dépenser des sommes considérables ? La réponse semble affirmative au vu de la lettre adressée au magazine. Certains internautes aimeraient que les acheteurs n’acquièrent pas tous les objets qui se présentent devant eux.

Finalement, si vous vous rendez dans Affaire Conclue avec un vieil objet que vous aurez trouvé dans votre grenier, il y a de grandes chances pour qu’il soit acheté. Dans tous les cas, cette fan estime qu’ils acceptent de payer le prix fort notamment pour être sympathiques avec les vendeurs. De ce fait, vous ne pouvez plus trouver la valeur réelle des produits, car le tout semble faussé par cette bienveillance. Le coup de gueule est donc monumental, mais il faudra patienter pour savoir si la trame de l’émission évolue.