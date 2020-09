Youzik : l’un des meilleurs convertisseurs YouTube en MP3

Etes-vous à la recherche du convertisseur Youtube en MP3 qui vous permettrait d’écouter en boucle vos singles préférés sur votre smartphone ?

Il vous sera difficile de trouver sur le marché actuel mieux que Youzik.

Il s’agit tout simplement du meilleur convertisseur Youtube en MP3. Comment fonctionne-t-il ? Est-il gratuit ? Vous saurez tout ici.

Convertir des vidéos Youtube en MP3 avec Youzik : comment faire ?

Il n’y a rien de compliqué dans l’utilisation de Youzik. Très fonctionnel, Youzik est un site internet qui fonctionne de manière assez simple. Une fois que vous vous connectez à Youzik, vous remarquerez une rubrique dénommée « search ». Il vous suffira, ensuite, de copier et coller l’URL de la vidéo Youtube souhaitée dans cette fenêtre et puis de cliquer sur « search ». La conversion sera alors lancée et effective au bout de quelques minutes.

Une autre possibilité, plus rapide et encore plus pratique, est de télécharger l’application Youzik sur votre smartphone. Facile à télécharger et à installer, l’appli de Youzik se démarque par sa légèreté (3,17 Mo) et son efficacité.

Convertir des vidéos Youtube en MP3 avec Youzik : est-il payant ?

Tenez-vous bien, vous ne payerez aucun centime pour bénéficier des fonctionnalités de Youzik. En effet, le convertisseur Youtube en MP3 Youzik est totalement gratuit. Pour accéder au site, il ne sera pas nécessaire d’ouvrir un compte ou de s’inscrire dans la plateforme. Donc, vous pouvez être sûr de ne trouver aucune offre payante sur Youzik.

Convertir des vidéos Youtube en MP3 avec Youzik : est-ce légal ?

Dans le monde du streaming, il est primordial de vérifier la légalité des contenus proposés par les différents sites. Cela est encore plus indiqué lorsque vous faites du stream ripping (conversion et téléchargement de vidéos en MP3). Autrement, vous pourrez avoir des ennuis judiciaires pour avoir franchi le seuil de l’illégalité. S’agissant de l’utilisation de Youzik, vous pouvez être certain que la pratique est conforme aux textes de lois.

L’explication tient au fait que la vidéo convertie en MP3 émane d’un site légal, en l’occurrence Youtube. Ainsi donc, vos inquiétudes sur sa légalité peuvent se dissiper. Il ne vous reste plus qu’à profiter du meilleur convertisseur Youtube MP3. Le site web Youzik pour convertir les vidéos Youtube en MP3 n’attend que vous.

Convertir des vidéos Youtube avec Youzik : est-ce sécurisé ?

Un autre élément sur lequel il faut être particulièrement attentif est relatif à la fiabilité du convertisseur Youtube en MP3, Youzik. En effet, votre ordinateur pourrait ne pas être totalement protégé lors de vos connexions sur le site de Youzik. Mais, un antivirus performant vous immunisera certainement des méfaits possibles de malwares. Il est tout de même recommandé, pour une protection plus optimale, d’installer un VPN sur votre ordi. De ce fait, toutes vos données seront à l’abri des virus mais aussi des radars des professionnels du hacking. Mieux, le VPN vous garantit l’anonymat et épargne votre ordi des Pop-ups et cookies.

Il apparaît clairement alors que Youzik est le convertisseur de vidéo Youtube en MP3 à utiliser absolument.