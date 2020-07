The Society (Netflix) : On en sais plus sur la prochaine saison (date, acteurs…) !

Parmi les productions du service qui n’ont pas remporté une audience extraordinaire, on compte notamment sur The Society, Une série qui présente un groupe d’adolescents transportés dans une réplique de leur ville. Sortie en mai 2019, les 10 épisodes de la saison 1 n’ont manifestement pas convaincu tout le monde, même si les critiques étaient plutôt bonnes dans leur ensemble.

Netflix offre une saison 2 à The Society

Alors que le public était persuadé que la saison 1 de The Society n’irait pas plus loin, Netflix a annoncé il y a quelques mois, en juillet 2019, que la série aurait droit à une seconde chance, compte tenu des bons commentaires de la part des critiques et de nombreux spectateurs.

Si vous n’avez pas suivi les premiers épisodes de The Society, sachez qu’il y est question d’une bande d’adolescents, pour certains privilégiés, qui se réveillent un beau jour dans une ville déserte, semblable en tous points à la leur, hormis qu’il n’y a plus d’adultes pour s’occuper d’eux. Grâce à quelques flashbacks, on comprend qu’il se passait quelque chose d’anormal dans la communauté, et que certains parents ont manifestement préparé un mauvais coup. Toutefois, au fil des épisodes, aucune réelle explication ne vient confirmer ou non les théories les plus folles.

Tous ces jeunes vont donc devoir apprendre à vivre ensemble, et à créer leur propre société et leurs propres lois, car malgré tous leurs efforts, la ville est entourée par une forêt immense qui les empêche complètement de sortir.

Un pitch mystérieux, qui n’est pas sans rappeler des séries comme Lost ou Under The Dome.

Quelques révélations concernant la saison 2 de The Society

D’après les premiers échos, à cause de l’épidémie de coronavirus et des tournages repoussés de plusieurs mois, il semble se confirmer que la saison 2 de The Society n’arrivera sur Netflix qu’à la fin de 2020. Une attente relativement longue pour les fans, surtout lorsqu’on sait que la première saison date déjà de mai 2019. D’autres informations ont également été révélées au compte-gouttes, en ce qui concerne le contenu de ces futurs épisodes.

L’actrice qui interprète Gwen a ainsi avoué au détour d’une interview qu’elle avait été promue au rang de régulière pour la prochaine saison.

Selon elle encore, l’ensemble du casting d’origine devrait toujours être présent, même si quelques surprises risquent de déstabiliser le public.

Des révélations qui n’apportent donc pas grand-chose aux rumeurs qui couraient déjà sur les réseaux sociaux, même si un peu de teasing n’est jamais mauvais à prendre. Réjouissons-nous toutefois de bientôt en savoir plus sur Gwen, qui malgré un profil intéressant, a toujours été présentée comme jeune fille anxieuse, discrète et très isolée. Si celle-ci doit apparaître plus dans les prochains épisodes, on espère donc en apprendre plus sur sa personnalité.