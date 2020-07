The 100 saison 7 : La saison finale ! Il était temps que ça se termine !

Les téléspectateurs sont nombreux à penser que l’intrigue est souvent « tirée par les cheveux », vous pouvez clairement constater que les producteurs sont en manque d’imagination et qu’ils tentent absolument de proposer une histoire.

Nous sommes donc très loin de la saison 1 qui consistait à survivre dans un univers inconnu après avoir séjourné dans l’espace. Désormais, il y a clairement une lutte contre diverses communautés avec des puissances fantastiques. La saison 7 se prépare à la diffusion et nous avons mené une petite enquête.

La saison 7 de The 100 sera enfin la dernière

Comme c’est le cas pour plusieurs séries comme The Walking Dead, il aurait clairement fallu arrêter les saisons beaucoup plus tôt. The 100 pour ma part a été très difficile à regarder et les épisodes de la saison 6 ont été vus en accéléré, car ils sont longs, pénibles et forcément insupportables. J’attends donc la saison 7 pour connaître le dénouement en espérant qu’il soit à la hauteur de la série qui proposait finalement un concept très sympathique au départ. Il a été selon moi gâché par une multitude d’histoires peu intéressantes.

Le tournage de la saison 7 est donc terminé, mais aucune date n’a été partagée concernant la mise à disposition sur Netflix .

. Le 20 Mai prochain pourrait être la date de diffusion sur le sol américain, mais nous ne pourrions pas la découvrir avant 2021 sur nos écrans.

Selon SpoilerTV, le premier épisode de la saison 7 de The 100 sera From The Ashes à savoir en provenance des cendres.

Ce slogan n’est malheureusement pas très novateur puisqu’il avait déjà été utilisé au cours de la saison 4. Certes, nous pouvons clairement penser que certains personnages décédés pourraient revenir à la vie comme Octavia qui disparaît brutalement dans les précédents épisodes. En effet, la question subsiste toujours : est-elle en vie ou morte ?

Le casting de la saison 7 est dévoilé

Pour avoir des vidéos concernant les nouveaux épisodes, vous devrez clairement attendre, car avec le coronavirus, vous n’êtes pas à l’abri d’un retard conséquent. Il y a de grandes chances pour que The CW décide de repousser la sortie du premier épisode, cela dépendra du retard accumulé. Vous pourrez donc retrouver Eliza Taylor qui est le principal personnage dans cette série, elle sera aux côtés de Shelby Flannery, Richard Harmon et Lindsey Morgan ainsi que Shannon Kook. Marie Avgeropoulos pourrait aussi être de la partie, cela dépend de la tournure des évènements, car Octavia même si elle est définitivement morte pourrait revenir sous la forme d’un flashback. C’est souvent la méthode utilisée par les scénaristes pour que des personnages emblématiques puissent à nouveau être au rendez-vous. Jason Rothenberg a toutefois confirmé sa présence sans toutefois se focaliser sur le destin de cette jeune femme. En ce qui concerne l’intrigue, vous n’aurez pas un saut dans le temps, le premier épisode commencera là où vous avez pu laisser les personnages dans le dernier épisode de la saison 6.