Prison Break : Toutes les saisons ENFIN disponible sur netflix !

C’est la trame principale et quelques ennuis sont bien sûr au rendez-vous, car rien ne se déroule comme prévu.

Si vous êtes un amateur de ces hommes musclés, vous savez que la saison 5 a été diffusée en 2017, mais attention ! Le duo n’a clairement pas dit son dernier mot et il s’apprête à revenir sur le petit écran avec l’aide de Netflix.

Netflix s’empare de Scoffield pour son catalogue

Il y a quelques années, il était difficile d’évoquer le succès d’une plateforme de streaming, mais le temps a passé et désormais il n’est plus à prouver. Netflix peut alors déterrer des séries totalement reléguées aux oubliettes et en faire de véritables succès. La plateforme n’hésite pas à dépoussiérer des concepts mis de côté pour leur offrir une seconde vie. Ce sera sans doute le cas pour Prison Break, car la saison 6 est en préparation.

Vous râlez sans doute derrière votre écran, car les puristes ne veulent pas de suite, ils souhaitent que la série se termine comme lors de la saison 4.

Toutefois, au vu du succès, un première salve d’épisodes avait vu le jour avec plus ou moins de succès .

. Les acteurs avaient quelque peu vieillis et le concept n’était plus aussi renversant.

Toutefois, Michael et Lincoln pourraient reprendre la route des studios pour les besoins de Netflix selon les propos de la Fox.

Ce ne sont donc pas des rumeurs, car Michael Thorn a clairement énoncé son envie de proposer la saison 6 de Prison Break sur Netflix. Aujourd’hui, la plateforme de streaming est incontournable et tous les producteurs s’arrachent les contrats. De plus, il aura fallu une simple conférence de presse pour que les esprits s’emballent, car la saison 6 est réellement confirmée.



Quelle histoire pour la saison 6 de Prison Break ?

Bien sûr, la période est assez chaotique, les scénaristes ne peuvent pas forcément travailler à cause du confinement, mais le travail avance pour la saison 6. Bien sûr, les deux frères seront au rendez-vous, car comment évoquer une suite à Prison Break sans Lincoln et Michael ? Ils seront aux côtés de Sara et de Sheba ainsi qu’Alexander Mahone. Par contre, faites immédiatement une croix sur T-Bag. Ce n’est pas le personnage qui est problématique pour cette saison 6, mais l’acteur. Alors que les États-Unis sont largement secoués à cause des affaires d’agressions sexuelles, il y a de grandes chances pour que la production ne l’appelle pas.

Rober Knepper pourrait donc être absent de cette nouvelle salve d’épisodes. Si vous avez découvert la saison 5, vous savez que la fin est sympathique et parfaite. Vous n’attendez pas de nouveaux éléments ou encore une pirouette des scénaristes. De ce fait, Netflix et les producteurs ont une grande autoroute pour travailler, car la saison 6 offre finalement tous les scénarios, mais est-ce finalement une bonne idée ? Il n’est pas toujours judicieux de proposer de nouvelles séries surtout trois ans après la fin.