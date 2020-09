One-Punch Man saison 2 : que révèle l’épisode 1 ?

Le manga One-Punch Man n’en finit plus de ravir ses fans avec des épisodes tous plus prenants les uns que les autres. Pour rappel, le synopsis de cette série est le suivant : Saitama, jeune homme sans emploi, n’a alors pas de réelle perspective d’avenir jusqu’à ce qu’il décide de se prendre enfin en main. Son nouvel objectif est aussi clair que surprenant : devenir un véritable super héros ! Saitama se donne alors les moyens d’y parvenir en s’entraînant sans relâche durant trois longues années. Le jeune homme devient si puissant qu’il parvient même à éliminer ses adversaires… d’un seul coup de poing ! Désormais, Saitama se fait appeler One-Punch Man ! Mais rapidement, l’euphorie des victoires fait place à de nombreux ennuis qui viennent donner un goût amer à ses victoires…

One-Punch Man : une série au scénario original

Cette série possède de nombreux points forts qui ont contribué à son succès, à commencer par l’originalité de son scénario. Le manga One-Punch Man est ainsi né de l’imaginaire et de l’humour ravageurs de l’énigmatique créateur « One », qui publie dès 2009 des planches de la série sur son site personnel. Le succès est alors immédiatement au rendez-vous ! L’auteur et dessinateur « One », qui enregistre notamment plus de 10 millions de visites sur la page consacrée à son manga, se fait très vite repérer par la maison d’édition Shueisha, qui propose à l’emblématique Yusuke Murata de reprendre le dessin de ce manga.

De nos jours, le succès continue toujours d’être au rendez-vous pour la série One-Punch Man, qui s’est déjà écoulée à plus de 6 millions d’exemplaires au Japon. Le succès est tel qu’il est devenu mondial, les fans de One-Punch Man résidant dans le monde entier ! En France notamment, la réputation de cette série n’est plus à faire et de nombreux fans attendant avec impatience la sortie de chaque épisode.

À noter que l’adaptation animée de One-Punch Man est également diffusée en streaming sur la plateforme ADN (Anime Digital Network), qui propose le meilleur de l’animé japonais, de Naruto Shippuden à Hunter x Hunter, en passant par Fairy Fail ou encore Blue Exorcist.

One-Punch Man saison 2 : le retour du héros… quelque peu décevant

La saison 2 de One-Punch Man et notamment son premier épisode étaient attendus de pied ferme par les fans de la série, partout dans le monde ; et ce d’autant plus que ces derniers ont dû patienter trois longues années avant de pouvoir les visionner ! Des délais de production importants qui ont été causés par un changement de studio d’animation et de réalisateur. Des bouleversements en coulisse qui ont fait craindre une baisse de la qualité de l’animation de la série.

Malheureusement, force est de constater que cette crainte se révèle vraie, puisque dès le premier épisode de la saison 2, l’animation semble quelque peu ratée. Les fans de la série sont en effet nombreux à trouver les graphismes de la saison 2 globalement décevants, notamment lors des scènes de combat, un comble puisque One-Punch Man est avant tout un manga basé sur la bataille ! Malgré ces déconvenues, le succès de la série demeure toujours au rendez-vous puisque les fans sont nombreux à la visionner. Reste à savoir si une saison 3 de One-Punch Man verra le jour !

Autre info à savoir sur la saison 2 de One-Punch Man, le rappeur Orelsan, qui prête déjà sa voix au héros Saitama, a également participé à un featuring exclusif pour le générique de la saison 2 de la série !