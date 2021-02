Netflix : 5 séries incontournables, vous ne pourrez plus jamais vous ennuyer grâce à ces contenus

Voici cinq productions, à retrouver en intégralité en avril pour certaines ou à visionner saison après saison pour les autres. Tous les styles sont comblés grâce à Netflix.

The English Game (nouveauté Netflix, disponible depuis le 20 mars)

Avec le lancement de la série « The English Game », la plateforme de streaming Netflix va ravir les fans de football, frustrés du manque de matchs dû à l’épidémie de Coronavirus. La série qui se déroule sur six épisodes de 43 à 55 min chacun, nous plonge dans les débuts du football moderne, aux côtés de personnages qui ont réellement existé. Bien évidemment, les matchs de football sont omniprésents dans cette série, avec la réalisation de beaux gestes techniques, mais aussi de tampons qui ne seraient plus autorisés de nos jours par la VAR et un cruel manque de discipline tactique… C’est aussi l’occasion d’admirer des footballeurs en tenues très chic, mais également des buts sans filet avec des poteaux carrés ; bref, cette série revisite les débuts du football moderne, pour le plus grand plaisir des fans de ballon rond. L’action, qui se déroule dans les années 1870, montre un football qui en est encore à ses balbutiements.

Ozark (3 saisons disponibles sur Netflix)

Marty, père de famille aux apparences modèles, cache en réalité un lourd secret : ce conseiller financier à Chicago blanchit de l’argent pour le compte d’un baron de la drogue local. Un jour, son associé le trahit. Il est alors contraint de déménager avec sa famille aux monts Ozark, un coin reculé des États-Unis où il espère pouvoir disparaître. Malheureusement, la pègre se lance à ses trousses et lui demande des comptes. Marty se retrouve malgré lui de nouveau mêlé à un trafic de drogue local et traqué sans relâche pas un agent du FBI particulièrement tenace…

Ozark est une série réellement addictive, qui se regarde presque d’une seule traite tant elle est prenante. La photographie de l’Amérique profonde est notamment particulièrement réussie. Visionner cette série dans son intégralité occupera particulièrement bien votre mois d’avril !

Stranger Things (3 saisons disponibles sur Netflix)

Comment ne pas citer cette série devenue en quelque sorte culte ? Stranger Things, dont les trois premières saisons sont disponibles sur Netflix, compte en effet de nombreux fans depuis sa sortie.

Avec son ambiance rétro et ses nombreuses références à plusieurs films cultes des années 1980, cette série portée par les frères Duffer rend un bien bel hommage à certaines productions fondatrices de la pop culture, comme Les Dents de la Mer ou Les Goonies.

Les personnages sont réellement attachants et la réalisation particulièrement soignée. Stranger Things mélange ainsi tous les genres (horreur, drame, comédie et thriller), pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, tenus en haleine épisode après épisode. En outre, le casting de la série est particulièrement réussi.

Dans leur regard : une affaire de justice

En 1989, une joggeuse est retrouvée assassinée à Central Park, New York. Rapidement, les soupçons se portent sur un groupe de cinq adolescents composé d’un jeune homme d’origine hispanique et de quatre Afro-américains. Ces derniers finissent par avouer le meurtre sous la contrainte, après des interrogatoires particulièrement éprouvants. La série revient sur le procès, l’incarcération et la difficile période de réinsertion qui suit leur acquittement.

Les acteurs sont particulièrement convaincants et la réalisation soignée. Les quatre épisodes de cette série, tous disponibles en avril sur Netflix, ne contiennent aucune fausse note !

BoJack Horseman : le cheval, c’est génial

La série nous plonge dans les années 1990, lorsque l’étalon BoJack Horseman était une véritable star du petit écran. 20 ans après ce glorieux passé, l’étalon passe son temps à ruminer, lui qui ne supporte pas d’avoir été mis au placard. Alcoolique, drogué et déprimé, l’acteur déchu passe alors son temps à se lamenter, jusqu’à ce que ses fidèles amis ne décident de le remettre en selle !

Cette série géniale tire à balle réelle sur la société américaine et ses travers. BoJack Horseman, anti-héros par excellence, est réellement captivant malgré la déchéance de son personnage. Passé le trouble de voir des animaux vivre et dialoguer avec des humains, la série qui nous entraîne dans son univers si particulier réussit même à nous émouvoir.