Netflix : Les 10 meilleures séries à découvrir en urgence et voir et revoir!

Alors que le bricolage et le jardinage peuvent finir par vous lasser, c’est peut-être l’occasion rêvée de vous mettre au binge watching.

Afin de vous aider, on vous a préparé une petite compilation de séries à découvrir, pour vous évader en cette période difficile.

5 séries feel good sur Netflix

Si vous avez plutôt envie de retrouver le moral, alors on vous conseille de vous jeter sur ces quelques pépites, qui vont sans aucun doute vous faire rire aux éclats :

Unbreakable Kimmy Schmidt

Une histoire improbable qui raconte l’expérience vécue par Kimmy Schmidt, kidnappée par une secte à l’adolescence, et qui découvre 15 ans plus tard qu’elle n’est pas l’une des seules survivantes de la fin du monde. S’ensuit alors une découverte de New York et de notre société, à travers les yeux d’une héroïne improbable, mais terriblement attachante. À coup sûr, vous passerez un excellent moment devant cette série.

The Good Place

Si vous n’avez pas encore vu « The Good Place », alors c’est le moment de réparer votre erreur. Véritable bulle de bonheur, cette série nous fait suivre les péripéties d’Eleanor dans l’au-delà, alors qu’elle semble se trouver dans ce que l’architecte des lieux appelle le « bon endroit », par opposition au « mauvais endroit ». Les épisodes loufoques s’enchaînent, mettant en scène une Kristen Bell plus drôle que jamais. Un régal, dont voici un court avant-goût !

Jane The Virgin

Sous ses airs de télénovela, « Jane The Virgin » est une histoire pleine de second degré et de rebondissements complètement décalés, qui sait malgré tout emporter le spectateur avec elle.

Tout commence alors que Jane, jeune femme très croyante et vierge, se retrouve enceinte « par accident » de l’enfant d’un homme qu’elle ne connaît pas. Une situation burlesque, qui aboutit pourtant sur l’une des plus jolies histoires familiales de la télévision.

Friends

Reine des séries feel good par excellence depuis les années 90, « Friends » reste un incontournable, même s’il est presque impossible que vous ne connaissiez pas. Qui n’a jamais entendu parler des pérégrinations de cette bande d’amis new-yorkais ? Si c’est votre cas, précipitez-vous sur l’intégrale disponible sur Netflix, car vous ne devez pas terminer ce confinement sans avoir rectifié votre erreur.

We're going to need training wheels!

How I Met Your Mother

Souvent comparée à « Friends », uniquement parce qu’elle présente également les péripéties d’un groupe d’amis à New York, « How I Met Your Mother » est pourtant très différente de celle-ci. Au-delà de cette joyeuse bande et de leurs délires, la série se concentre avant tout sur Ted, qui explique dans le présent à ses enfants, comment il en est venu à rencontrer leur mère. Les épisodes sont donc essentiellement constitués de flash-backs, tous plus drôles les uns que les autres, puisque l’existence de Ted n’a pas été de tout repos.

5 séries à regarder en famille sur Netflix

Parce qu’il en faut pour tous les goûts pendant ce confinement, Netflix propose aussi de magnifiques séries à regarder en famille, dont cette sélection incontournable :

Perdus dans l’espace

Parfaite pour les petits à partir de 6 ou 7 ans, la série « Perdus dans l’espace » raconte l’histoire d’une famille pas comme les autres, sélectionnée pour participer à la colonisation d’un autre monde. Cela ne se fera pas sans péripéties, d’autant plus que de nouvelles rencontres vont bousculer les projets des colons.

Comment élever un super-héros ?

Après le succès du Marvel Cinematic Universe, Netflix a bien compris que les histoires de super-héros étaient vendeuses. Dans cet esprit, on retrouve « Comment élever un héros ? », qui raconte l’histoire d’une mère célibataire, après le décès de son mari, découvrant que son fils possède des super-pouvoirs. Une jolie série qui n’est pas sans aborder des thèmes difficiles, à l’image du deuil ou du racisme.

Anne with an « E »

Série adaptée du livre « Anne… la maison aux pignons verts », « Anne with an E » est une œuvre rafraîchissante, qui se déroule à la fin des années 1800. Il y est question d’une jeune orpheline, maltraitée par son orphelinat et ses différentes familles d’accueil, qui finit par inadvertance dans le foyer d’une vieille dame et de son frère, pour leur plus grand bonheur. Un délice à partager avec vos enfants.

Stranger Things

Il est fort probable que vos enfants connaissent déjà « Stranger Things », mais si ce n’est pas le cas, attelez-vous à la découverte des 3 saisons disponibles sur Netflix. Succès incontournable de ces dernières années pour la plateforme, l’histoire se concentre sur de jeunes enfants, qui vivent dans une petite ville des États-Unis bien particulière… À mi-chemin entre « E.T. l’extraterrestre » et « Les Goonies », « Stranger Things » est sans commune mesure l’une des meilleures séries de ces dernières années.

Et non, ce ne sont plus des enfants.

Stranger Things 3, J-4.

Umbrella Academy

Alors que plusieurs enfants naissent dans le monde, dotés de pouvoirs extraordinaires, un riche américain décide d’en adopter certains, pour en faire des super héros qui combattent le crime. Arrivés à l’âge adulte, ces derniers traversent tous des problèmes personnels, sans savoir qu’ils s’apprêtent à faire face à l’une des épreuves les plus dures de leur vie. C’est ainsi que l’on pourrait résumer Umbrella Academy qui, une fois de plus, casse les codes du genre héroïque. À ne surtout pas manquer !