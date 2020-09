Umbrella Academy saison 2 : Netflix rassure les fans

Avec la suspension des tournages d’une grande partie de ses séries, Netflix a mis de nombreux fans en émois à travers le monde, dont ceux de la série The Umbrella Academy.

Difficile de savoir aujourd’hui quelles vont être les répercussions de toutes les suspensions de tournage qui s’enchaînent. Alors que Netflix semble avoir maintenu la production de certains shows, dont notamment The Crown, la majorité se retrouve en pause pour une durée indéterminée. Il n’en fallait donc pas plus pour effrayer les fans de The Umbrella Academy, imaginant déjà le report de leur série favorite.

The Umbrella Academy, reportée ou épargnée ?

Devant l’émoi de la communauté, Netflix a rassuré les fans de The Umbrella Academy en annonçant que le tournage de la saison 2 était bel et bien terminé.

Quelques jours plus tard, c’est le showrunner en personne, Steve Blackman, qui s’empare de son compte Instagram pour partager une photo et un unique commentaire : « Même le corona ne peut pas arrêter le montage de The Umbrella Academy. Mais je vous promets qu’on se lave les mains… ».

Le sort de la série est donc déjà scellé, et ne pâtira pas de l’arrêt des tournages pour raisons sanitaires. Une excellente nouvelle saluée par les fans sur les réseaux sociaux, qui attendent maintenant une date officielle de mise en ligne sur Netflix.

Quelle date de sortie pour The Umbrella Academy ?

En cette période ou plus d’un tiers des habitants de la planète sont confinés chez eux, c’est le moment pour Netflix de sortir l’artillerie lourde et de mettre en ligne les suites des principaux succès de son catalogue. Beaucoup espèrent donc que la saison 2 de The Umbrella Academy sera annoncée très bientôt sur la plateforme, d’autant plus que les attentes sont grandes après l’intense épisode final de la première saison.

Comme à son habitude, Netflix ne communique pas en avance sur les dates de sortie de ses séries. Cependant, Steve Blackman a déclaré il y a quelques semaines qu’il fallait compter environ 18 mois pour la mise en ligne d’une nouvelle saison. En partant du principe que les premiers épisodes ont été mis à disposition en février 2019, la saison 2 serait donc disponible sur Netflix dans le courant de l’été 2020.

De quoi parlera la saison 2 de The Umbrella Academy ?

Les théories vont bon train sur les réseaux sociaux concernant la suite des aventures des frères et sœurs Hargreeves. Quelles nouvelles difficultés et péripéties vont-ils rencontrer au cours de leur mission de sauvetage de la planète ? Est-ce que l’on va en découvrir plus sur les dizaines d’autres enfants que Reginald Hargreeves n’a pas adoptés ? Qui sont les mystérieux antagonistes qui se cachent derrière la commission du temps ? Autant de questions restées sans réponse, et ni les acteurs ni le showrunner n’en ont dévoilé plus à ce jour.

Seule certitude à ce jour, l’ensemble des membres de la distribution sera de retour pour la suite des aventures de la famille Hargreeves. The Umbrella Academy a donc encore beaucoup de secrets à dévoiler, même si l’apocalypse et le voyage dans le temps seront sans nul doute les thèmes incontournables de cette nouvelle saison.