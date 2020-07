Mindhunter saison 3 : Mauvaise nouvelle « ça ne sera pas pour tout de suite « , les fans sont tristes !

En effet, les rumeurs annoncent l’arrêt de la série puisque la production ne semble pas être celle escomptée.

N’oubliez pas que le marché des séries et des films est totalement chamboulé depuis l’arrivée du coronavirus en France et dans le monde entier. Il n’est finalement pas si surprenant que des entreprises décident de stopper les productions. C’est notamment le cas pour Messiah qui n’aura pas une saison 2 sur Netflix.

Les contrats ne sont plus fermés pour Mindhunter

Comme vous le savez, les acteurs et les actrices doivent prêter une sorte de serment lorsqu’ils décident de travailler sur un scénario. Il est par exemple impossible de partager des informations concernant l’intrigue ou encore l’avenir des personnages. Ces clauses sont primordiales et si elles ne sont pas respectées, des sanctions peuvent avoir lieu. De ce fait, lorsque la production décide de mettre un terme aux contrats, il y a de grandes chances pour que la suite soit tombée à l’eau. Dans ce cas de figure, la saison 3 de Mindhunter pourrait ne jamais voir le jour.

Vous pouvez tout de même regarder les épisodes des deux précédentes saisons grâce à Netflix .

La saison 2 avait passionné les foules grâce à l’histoire de BTK, un véritable tueur.

La saison 3 n’est pas pour l’instant dans les cartons, Netflix semble avoir d’autres chats à fouetter en ce moment.

Certes, les producteurs n’ont pas annulé la série, mais ils n’ont pas non plus voté pour le report. Elle est donc en suspens et il faudra attendre quelques semaines, voire plusieurs mois pour savoir si Mindhunter reviendra sur le devant de la scène.

C’est quoi Mindhunter ?

Aujourd’hui, si vous souhaitez découvrir toutes les séries présentes sur le catalogue d’Apple TV, de Disney+, de Netflix ou encore d’Amazon Prime Vidéo, vous aurez besoin de plusieurs mois pour découvrir tous les contenus. Il est alors difficile malgré le moteur de recherche de trouver une série à se mettre sous la dent. C’est pour cette raison que les sites proposent leur point de vue et des classements afin d’aider les internautes. Mindhunter peut alors passer totalement inaperçu puisque cette série policière est finalement comme les autres. Il y a des personnages principaux qui tentent de résoudre une affaire et vous êtes invité à les suivre. Ce sont donc deux agents qui sont au rendez-vous à savoir Holden Ford et Bill Tench.

Vous êtes alors plongé dans une série qui mise sur la psychologie sans forcément que des moyens extravagants soient utilisés. En effet, les deux agents évoluent à la fin des années 70, mais ils tentent d’utiliser de nouvelles méthodes pour réussir à boucler leurs enquêtes. La saison 1 avait été acclamée, la saison 2 avait donc vu le jour dans la foulée, mais l’avenir semble clairement compromis pour la saison 3, elle est pour l’instant dans les cartons.