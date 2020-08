Manon Marsault (Les Anges) violemment clashée : elle se plaint de ne pas recevoir son fond de teint !

En France comme dans de nombreux autres pays, nous sommes tous contraints de demeurer chez nous afin de tenter d’endiguer la pandémie mondiale de Covid-19, qui cause la mort de milliers de gens partout dans le monde.

Face à cette terrible situation, beaucoup d’entre nous se mobilisent en mettant sur pieds de merveilleuses actions caritatives afin de venir en aide au personnel soignant et soutenir tout ceux qui font tourner le pays en pleine crise sanitaire et qui mettent quotidiennement leur vie en danger.

D’autres, à l’instar de Manon Marsault, candidate de téléréalité, préfèrent visiblement pousser des coups de gueule pour le moins futiles et totalement déplacés en ces temps plus que compliqués.

Il faut dire que l’heure est grave : Manon Marsault, qui visiblement n’est pas au courant que les livraisons pâtissent forcément des mesures de confinement, n’a pas reçu à temps son fond de teint Sephora.

Drame ultime pour la maman du petit Tiago, qui n’a pas pu s’empêcher de se tourner vers les réseaux sociaux pour faire part de son mécontentement.

Tandis que les Français se réunissent à leurs fenêtres, chaque soir à 20 heures, afin d’applaudir le courage du personnel soignant, Manon Marsault s’est fendue d’un « petit coup de gueule » : « Petit coup de gueule, je suis pas très contente. J’ai fait une commande chez Sephora une commande il y a plus de deux semaines et que je n’ai toujours pas reçue. »

La candidate de téléréalité ne s’arrête pas en si bon chemin, puisqu’elle déclare également, visiblement tout aussi agacée : « Franchement je trouve pas ça cool, c’est vraiment une marque que j’adore, j’y vais tout le temps, je suis une grosse cliente, fidèle… »

Manon Marsault en colère contre Sephora pour un retard de livraison

Visiblement, la chérie de Julien Tanti est très contrariée, elle qui ne peut apparaître sur les réseaux sociaux sans maquillage. La jeune femme, particulièrement remontée contre l’enseigne Sephora, semble donc vivre dans une grotte ou bien totalement coupée du monde. Manon Marsault ne sait visiblement pas que les livreurs doivent adopter des mesures de sécurité afin de protéger leur santé et donc ne peuvent pas assurer les livraisons aussi rapidement qu’auparavant.

Malgré l’importante crise sanitaire qui sévit en France, cela n’empêche donc pas la candidate de téléréalité connu pour sa participation aux Anges, de tâcler sévèrement Sephora :

« sur le site y’a écrit qu’il y a des livraisons en période de confinement. Que le site roule bien et qu’en fait je mette plus de deux semaines à recevoir mes articles (…) Y’a plein de trucs que j’ai plus, je suis en confinement je peux pas aller dans les magasins… Donc en fait je trouve pas ça cool… »

Donc on est en pleine crise sanitaires des gens meurent ts les jours … Et t’as MANON TANTI qui pousse un coup de gueule parce qu’elle n’as pas REÇU SON FOND DE TEINT SEPHORA j’ai plus les mots moi ?‍♀?‍♀?‍♀ #COVID2019 #LMAC #LesAnges5 pic.twitter.com/rWrk4nBItD — Pioupiou pour vs divertir ?? (@pioupiou0012) April 14, 2020



Suite à ce coup de gueule pour le moins déplacé, Manon Marsault s’est attirée la foudre des internautes, tous interloqués de son manque d’empathie et de considération. « Donc on est en pleine crise sanitaire des gens meurent tous les jours… Et t’as MANON Marsault qui pousse un coup de gueule parce qu’elle n’a pas REÇU SON FOND DE TEINT SEPHORA. J’ai plus les mots moi », écrit un internaute, quand un autre surrénchérit : « Elle le fait exprès c’est pas possible autrement. Elle veut qu’on parle d’elle parce que là ça devient grotesque. »

