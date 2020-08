Les Frères Scott : Chad Michael Murray annonce enfin le retour de la série ?

Après plus de 9 saisons, la série « Les Frères Scott » s’est achevée en 2012, laissant un vide immense dans le cœur des fans.

Populaire dans le monde entier, cette production fait partie des séries cultes du début des années 2000, au même titre que Dawson.

Depuis son arrêt, il ne se passe pas une année sans qu’une rumeur de reboot ou de suite ne tourne sur les réseaux sociaux.

Chad Michael Murray tease un possible retour de la série

Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont devenus le moyen de communication privilégié des stars de la planète. Chanteurs, acteurs ou studios de production, tout le monde y trouve un outil marketing sans équivalent, au point parfois d’être à l’origine de buzz importants. Sur ce créneau, l’acteur Chad Michael Murray semble avoir bien compris le principe, et il l’a encore prouvé récemment sur son compte Instagram.

En effet, avec une photo d’un maillot de basketteur, sobrement personnalisé du nom de « Scott » et du numéro 3, le beau blond a affolé tous ses fans, qui y ont vu le signe potentiel d’un reboot ou d’une une suite à la série phare « Les Frères Scott ». Sur la légende du post, un simple message de quelques mots : « Je travaille sur un petit quelque chose. #OTH #LucasScott ».

Pour le moment, Chad Michael Murray n’a rien dit de plus, et aucune autre information n’a filtré de la part des autres acteurs ou de l’ancienne équipe du show. Espérons que des nouvelles arriveront très vite !

La carrière en dent de scie de Chad Michael Murray

Alors qu’il avait quitté la série bien avant la fin de celle-ci, Chad Michael Murray n’a pas vraiment brillé par ses choix artistiques. Ainsi, il a brièvement participé à la production « Agent Carter », mais aussi à Riverdale ou dans un épisode de Scream Queens. Prochainement, il sera en tête d’affiche du film d’action « Survive The Night », aux côtés de Bruce Willis, qui sortira malheureusement directement en VOD, sans passer par les salles de cinéma.

Au-delà de la comédie, Chad Michael Murray se distingue surtout ces dernières années par l’écriture de romans. En 2011, il publie en effet son premier livre, Everlast, qui raconte en BD l’histoire d’un homme en pleine apocalypse. Ce premier essai n’a pas manqué d’interpeller les critiques et les lecteurs, qui ont plébiscité sa créativité et son talent. Fort de ce succès, l’acteur publie un second roman en 2017, American Drifter, co-écrit avec l’autrice de multiples best-sellers, Heather Graham Pozzessere. Là encore, le livre est un succès, faisant de Chad Michael Murray un auteur sérieux et à surveiller.

