Jean-Pierre Foucault : ce que sa femme Evelyne lui a imposé pendant le confinement !

Comme chaque Français depuis maintenant plus d’une semaine, l’animateur Jean-Pierre Foucault est confiné chez lui, à son domicile de Carry-le-Rouet, commune qui a d’ailleurs accueilli les premiers rapatriés français de Wuhan (point de départ du Covid-19) dans un centre de vacances.

Ce mardi 24 mars 2020, le présentateur phare de TF1 a été interrogé sur son quotidien en confinement, par nos confrères de “TV Mag”. L’occasion pour lui de détailler ses journées, qu’il partage avec sa femme Evelyne Jarre.

« J’ai reçu des ordres très précis de l’autorité supérieure, c’est-à-dire ma femme”

Jean-Pierre Foucault, 72 ans, a évoqué dans les colonnes du magazine un confinement plutôt classique, bien qu’il ait la chance de pouvoir prendre l’air dans son jardin quand il en ressent le besoin. De plus, sa maison, située en bord de mer, invite à l’évasion ! Cependant, le présentateur ne peut passer son temps à se détendre, puisque son épouse semble bien décidée à lui fournir des occupations. « J’ai reçu des ordres très précis de l’autorité supérieure, c’est-à-dire ma femme, de ranger mon garage et mon bureau (rires). J’ai été obligé de m’exécuter et ce n’est pas terminé », a-t-il ainsi confié, non sans humour.

Cependant, Jean-Pierre Foucault, positif de nature, préfère garder en tête les bons côtés du confinement. Ce dernier a donc insisté sur le fait que ces mesures lui permettaient de passer davantage de temps avec les membres de sa famille.

« Avec ce confinement, on redécouvre les joies que nous avions oubliées, comme parler. Je suis confiné avec mon épouse et notre fille et on parle. Avant, on se bornait à regarder son téléphone, sa tablette ou sa télévision. Là, maintenant, on prend le temps d’écouter l’autre et de se respecter les uns les autres. »

Jean-Pierre Foucault tient également à préciser dans cet interview que lui et ses proches ne passent pas tout leur temps à parler du Coronavirus, sujet bien trop anxiogène. Le présentateur profite également de ces derniers jours pour lire des livres ou bien regarder des films. « Je vais faire les courses tous les deux jours au supermarché avec des gants et un masque. Il n’y a rien de pire que le mal invisible. On ne sait pas, il est peut-être là devant, peut-être qu’il n’y est pas, c’est une terrible loterie, donc ce n’est pas utile de jouer avec sa vie. (…) Je n’ai pas peur, mais je reste prudent. Je ne sors pas, je ne sors que pour l’essentiel. Je mets gants et masque. Je demande à mes proches de faire la même chose. On ne peut pas se parer autrement que de se terrer chez soi. On ne sait rien, donc c’est très compliqué. »

Toujours dans TV Mag, Jean-Pierre Foucault tient à saluer le travail extraordinaire du personnel médical, tout en confiant que selon son analyse, “l’après-coronavirus” risque bien d’être compliqué. En attendant que la pandémie passe, le présentateur semble donc bien décidé à profiter de chaque instant avec les siens.