Jazz et Laurent (JLCFamily) accusés d’escroquerie : révélations choquantes !

En décembre dernier, la chaîne TFX a lancé un tout nouveau programme de télé-réalité : La JLC Family. En effet, suite à la diffusion du mariage de Jazz et Laurent sur la plateforme MyTF1 en octobre 2018, programme qui avait rencontré un franc succès, la chaîne a donc décidé de les lancer à la télévision. Une décision qui a porté ses fruits, puisque les téléspectateurs ont été au rendez-vous dès le premier épisode ! Les aventures de Jazz et Laurent semblent depuis toujours autant passionner. Alors que le tournage de la saison deux a malheureusement dû s’interrompre à cause d’un accident domestique, les fans de La JLC Family attendent maintenant avec impatience la saison 3 de ce programme de télé-réalité. En attendant, ils sont très nombreux à les suivre sur les réseaux sociaux.

C’est d’ailleurs sur ces mêmes réseaux sociaux et notamment Instagram, que les internautes ont appris dernièrement une révélation-choc concernant Jazz et Laurent. Depuis, les parents de Chelsea et Cayden se retrouvent au coeur d’une importante polémique.

Si vous aussi vous suivez la JLC Family sur les réseaux sociaux, vous n’avez pas pu passer à côté de ces révélations pour le moins étonnantes. Vous êtes également forcément au courant que le couple a dernièrement fréquenté la propriétaire d’un autre compte Instagram à succès, Alia Ricci mais aussi son mari. Pendant plusieurs mois, les deux couples se sont très bien entendus. Pourtant, du jour au lendemain, ils semblent avoir coupé les ponts sans aucune raison. Un froid qui a alors fortement suscité l’interrogation chez leurs followers, qui ont souhaité savoir pourquoi Jazz, Alia Ricci et leurs maris ne se fréquentaient plus du tout.

Jazz et Laurent, de simples escrocs ?

Alia Ricci a ainsi tenu à mettre les choses au clair en répondant à ses abonnés, nombreux à la solliciter à ce sujet. À la question « Il s’est passé quoi avec Jazz et Laurent ? », posée par un internaute, la jeune femme a répondu :

« Pour faire court, mon mari et le mari de Jazz travaillaient ensemble. Tout se passait bien jusqu’à ce qu’on s’aperçoive qu’ils arnaquent un milliard de gens d’où leur richesse ! Donc du coup, on a vite coupé court avec eux car voler les pauvres ou même les riches, je ne conçois pas ».

Avec cette révélation pour le moins choquante, Alia Ricci laisse ainsi entendre que les parents de Cayden et Chelsea ne seraient que de simples escrocs, qui auraient bâti leur immense fortune en escroquant les gens. Mais, de quelles escroqueries parle précisément la jeune femme ? Nul ne semble le savoir, pour l’instant du moins. Car le moins que l’on puisse dire est que depuis ces révélations-choc, les internautes n’en finissent plus de s’interroger à ce sujet, chacun y allant de sa propre hypothèse…

Et vous, qu’en pensez-vous ? Jazz et Laurent sont-ils réellement des escrocs comme l’a laissé entendre avec certitude Alia Ricci ?