Grey’s Anatomy saison 16 : un personnage au passé bisexuel (attention, SPOILER !)

Attention SPOILER ! Si vous n’avez pas encore visionné la saison 16 de la série Grey’s Anatomy et notamment l’épisode 19, alors nous vous conseillons de remettre la lecture de cet article à plus tard, sauf si vous souhaitez en savoir plus sur la bisexualité de l’un des personnages.

Dans ce fameux épisode, il est en effet possible d’apercevoir le passé de Teddy lorsque cette dernière résidait à New York, en compagnie de Claire et Allison. L’épisode 19 nous permet d’apprendre que Teddy entretenait une relation amoureuse avec Allison. Une révélation qui arrive donc tardivement concernant la bisexualité de Teddy et qui a pour but de lui faire réaliser que, toute comme Allison à l’époque, elle est aussi amoureuse de deux personnes en même temps : Tom et Owen. Un triangle amoureux qui se révèle bien moins intéressant que la découverte de cette nouvelle facette de Teddy, jusqu’ici dissimulée. En effet, pourquoi avoir attendu la seizième saison de Grey’s Anatomy pour révéler la possible attirance de Teddy pour les femmes ?

Pourquoi un tel vide au niveau de la représentation bisexuelle ?

Alors que la représentation de la bisexualité dans les séries demeure rare, il apparaît en effet regrettable que les scénaristes ne se soient pas penchés plus tôt sur la question. En effet, il se peut que Teddy n’ait été attirée que par Allison, mais il se peut également que la jeune femme soit attirée par le genre féminin également. En outre, Teddy, amie proche d’Arizona, avait eu de nombreuses occasions de parler de conquêtes amoureuses avec cette dernière. Il semble donc pourtant que les scénaristes aient décidé de cacher cette facette de Teddy durant de nombreuses saisons, ce qui nous apparaît réellement dommage.

Quoi qu’il en soit, l’épisode 19 de la saison 16 de Grey’s Anatomy nous permet de comprendre pourquoi Teddy a été à ce point dévastée par la mort d’Allison, qui n’était pas simplement sa meilleure amie, mais également l’amour de sa vie. Alors que la situation semble demeurer bien compliquée entre Teddy, Tom et Owen, on espère désormais que les scénaristes se concentreront par la suite sur l’attirance possible de Teddy pour les femmes. En effet, Greys’ Anatomy possède un casting suffisamment diversifié pour pouvoir représenter tous les genres sexuels, il serait donc dommage de s’en priver. De plus, le départ d’Arizona et de Callie a laissé un vide au niveau de la représentation lesbienne et bisexuelle, puisque les scénaristes ne mettent pas réellement en avant le personnage de Taryn.

On espère donc que dans les épisodes suivants, les scénaristes de Grey’s Anatomy s’attarderont plus amplement sur cette nouvelle facette de Teddy… Pour l’heure, la saison 16 a dû malheureusement s’arrêter à cause la pandémie du Covid-19, afin de protéger les acteurs et les techniciens. Une information qui attriste particulièrement les fans de la série, déjà déçus par le départ de l’un des acteurs phares de leur programme à succès.

Alors que le premier épisode de la seizième saison de Grey’s Anatomy sera diffusé le 9 avril 2020, il faudra donc patienter encore plusieurs semaines avant de découvrir la suite, comme viennent de l’annoncer dernièrement les producteurs dans une lettre relayée par le média E! News.

« Cette décision a été prise pour assurer la santé et la sécurité de l’ensemble des acteurs et de l’équipe ainsi que la sécurité de nos proches en dehors du travail, et elle a été prise conformément à la suggestion du maire de ne pas se réunir par groupes de plus de 50 personnes », ont ainsi précisé les showrunners.