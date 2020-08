Fin du film Kogustaki Mucize : des larmes et encore des larmes !

Il a été dévoilé sur Netflix il y a quelques jours et il fait désormais partie du Top des contenus les plus regardés notamment en France.

A la fin du film, vous aurez sans doute utilisé une quantité astronomique de mouchoirs, car même si l’histoire est simple, la réalisation vaut vraiment votre attention pendant près de deux heures.

Kogustaki Mucize a l’art de vous faire pleurer

Que vous soyez une femme ou un homme, à la fin du film Kogustaki Mucize, vous aurez forcément pleuré. Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas une histoire comme vous pouvez le découvrir sur les autres plateformes de streaming. Netflix a réellement réussi un coup de maître avec cette production.

Les commentaires sont élogieux et ils sont nombreux à évoquer des crises de larmes à la fin du film .

. Kogustaki Mucize est en réalité une adaptation d’un film sud-coréen, il ne s’agit pas d’une production sortie de l’univers Netflix.

Ce drame a été dévoilé en 2013 grâce à Lee Hwan-Kyung et il avait déjà rassemblé une multitude d’adeptes.

L’acteur principal est Aras Bulut Iynemli et il fait l’unanimité.

L’acteur de 29 ans est donc la petite révélation de ce film que vous pouvez suivre du début jusqu’à la fin. Il a commencé sa carrière en 2010, mais c’est grâce à cette production passée inaperçue en 2019 qui pourra gagner ses lettres de noblesse. La plateforme de streaming a prévenu sur son compte Twitter tous les abonnés. Les pleurs seront forcément au rendez-vous même pour les plus durs d’entre vous.

Un homme, atteint d’handicap mental et séparé de sa fille, est accusé du meurtre d’un enfant. Si tu ne pleures pas devant 7. Koğuştaki Mucize, un film turc absolument bouleversant, on ne peut plus rien pour toi. C’est dispo. pic.twitter.com/f7hry53uyF — Netflix France (@NetflixFR) March 29, 2020

Quels sont les avis pour Kogustaki Mucize ?

Nous ne racontons pas la fin du film, car nous vous conseillons réellement de le voir. Vous pouvez toutefois regarder d’un peu plus près les commentaires des internautes pour savoir si vous devez ou non le regarder. Il est considéré comme un petit miracle sur le petit écran, il jongle avec un jeu d’acteurs incroyable, mais également une musique très sympathique qui apporte un côté chaleureux et même poignant à cette production. Kogustaki Mucize est aussi considéré comme une succession à la ligne verte. Ce film avait déjà bouleversé les Français lors de sa sortie grâce à l’interprétation de Tom Hanks.

Toutefois, sans raconter la fin de ce film bouleversant, nous pouvons vous dire que Memo est finalement un personnage maudit. Il traversera toutes les émotions au cours de cette production qui devrait être en pôle position sur Netflix pendant plusieurs jours, voire semaines. Vous aurez donc un mélange de la ligne verte et Midnight Express. Si vous avez apprécié les deux films, vous serez sans doute sensible à Kogustaki Mucize qui vous tend les bras. Sortez les mouchoirs, éteignez votre Smartphone, votre ordinateur portable, allumez votre télévision, lancez l’application Netflix et vous aurez deux heures de larmes devant vous. Si vous êtes une âme sensible, vous aurez sans doute besoin de deux boîtes de mouchoirs.