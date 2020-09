Dynastie saison 3 : Fallon et Liam vont-ils surmonter cette nouvelle épreuve ?

Depuis leur rencontre qui n’avait rien de conventionnel, Fallon et Liam forment un couple solide qui semble avoir réussi à traverser, ensemble, de multiples épreuves leur faisant se rendre compte qu’ils étaient réellement faits l’un pour l’autre.

Les deux personnages, qui se sont mariés avant de divorcer tout aussi vite, ont d’ailleurs décidé de refaire les choses, mais cette fois-ci en prenant leur temps.

C’est ainsi que dans l’épisode 13 de la saison 3 de Dynastie, Liam fait une demande en mariage à Fallon, demande que la fille de Blake accepte, bien évidemment… Une véritable déclaration d’amour qui semble avoir maintenu les deux personnages sur un petit nuage, tant ils sont heureux. Malheureusement, dans Dynastie, le bonheur ne dure généralement que peu de temps, comme l’a confirmé les dernières minutes de l’épisode qui montrent l’ex de Liam débarquer avec son fils ! Une arrivée qui va quelque peu bouleverser la vie de ce dernier et de sa fiancée…

Dynastie saison 3 : de nombreux rebondissements !

La saison 3 de Dynastie est donc pleine de rebondissements qui viennent parsemer son intrigue, épisode après épisode. Ainsi, si Fallon a dans un premier temps tout fait pour que l’ancienne compagne de Liam et son fils quittent enfin la ville, cela a contribué à créer de fortes tensions avec son fiancé. Fallon semble donc avoir été contrainte d’accepter la situation, par amour, en décidant de soutenir Liam. Un beau geste, qui malheureusement a entraîné une conséquence pour le moins inattendue : le couple se retrouve avec un enfant à gérer et ne savent pas bien comment s’y prendre.

En effet, si Liam ne désirait pas d’enfant, Fallon avait envie de fonder une famille. Cette situation risque donc de les placer face à de nouvelles difficultés. Arriveront-ils à les surmonter ? Liam et Fallon peuvent-ils finir par rompre définitivement ? Les fans ne le souhaitent pas, mais tout est possible dans Dynastie…

L’épisode 15 de la saison 3 de Dynastie diffusé ce vendredi 27 mars 2020 !

Les téléspectateurs ont donc hâte de visionner l’intégralité des épisodes de la saison 3 de Dynastie, afin de savoir pourquoi l’ex de Liam, Heidi, a préféré confier son fils Connor aux jeunes fiancés avant de disparaître totalement de la circulation. Et ce d’autant plus que The CW avait décidé de faire une nouvelle pause dans cette saison rythmée, à la manière d’un break printanier. Heureusement, la patience des fans de Dynastie est enfin récompensée, puisqu’ils vont pouvoir visionner l’épisode 15 de la saison 3 de Dynastie ce vendredi 27 mars ! Dans cet épisode tant attendu, ils pourront notamment suivre les premiers pas de Fallon devenue soudainement belle-mère. Les téléspectateurs découvriront également de quelle manière Liam compte retrouver son ex Heidi, lui qui ne souhaitait pas réellement devenir père avant l’arrivée soudaine du petit Connor.

Dans les prochains épisodes de la saison 3 de Dynastie, on devrait également voir Cristal tenter d’éliminer à nouveau Alexis, après avoir bien failli y parvenir avec une bombe avant que son homme de main ne se trompe finalement de véhicule… Quant à Dominique, elle semble avoir retrouvé confiance en sa belle-fille Vanessa, malgré le fait que cette dernière ait couché avec Culhane. Affaire à suivre…